安聯投信拚ESG基金占7成

主題型永續基金夯，安聯投信也加速建構產品線。安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen 8日表示，預估2025年，永續主題管理資產有望挑戰50兆美元，影響力不可小覷。

安聯投信產品首席王碧瑩表示，安聯環球投資的總管理資產中有58％的資產為永續產品，但台灣安聯投信旗下僅四檔證期局核可的ESG產品，未來會加速發行、引進境內外ESG基金，將比重拉高至七成。

Matt Christensen指出，安聯環球投資研究觀察世界經濟論壇歷年調查，2010到2014年，全球前五大風險仍多與經濟議題相關；但到了近幾年，關注的前五大風險則轉向ESG相關議題。從資產管理規模變化上，也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。根據預估，全球ESG資產管理規模預計在2025年達到50兆美元、有望達到全球資產管理規模的三分之一以上。

Matt Christensen表示，烏克蘭相關地緣政治動盪，引發外界對不同層面的永續議題熱烈討論，包含歐洲能源危機及全球糧食安全問題，與此同時，有些地區受到水災威脅，加上其他地區出現乾旱，再次顯示人為事件對氣候的影響及衝擊。

Matt Christensen指出，推動ESG投資上印象最深的是星巴克咖啡的案例。星巴克的高層雖有宣布各項善待員工政策，但沒有落實，像薪資調整、員工福利等，當時安聯就在星巴克股東會上對相關提案投下反對票，表達抗議落實太慢，星巴克也回應了，並真正落實對員工的關懷、改善勞資關係，績效自然也改善、也在後續投資績效上有所回報。

針對洞悉ESG與投資績效之間的關係，Matt Christensen表示，比較MSCI世界指數與MSCI世界ESG領袖指數，儘管ESG與投資績效之間的短期相關性仍不明確，但從相關數據顯示，ESG投資可望在市場動盪時期發揮下檔保護效果，且永續投資亦有助長期風險調整後回報表現。