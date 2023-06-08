電動車稱霸銷售榜 後市吃香

據研調機構JATO Dynamics最新統計，美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）旗下的電動休旅車Model Y，今年首季銷量高達26萬7,200輛，較去年同期暴增69％，超越日本豐田汽車的Corolla車系，首度奪下「全球最暢銷車款」稱號，並結束豐田長久以來占領的燃油車霸主地位，這也是電動車首度稱霸全球銷售排行榜。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，5月初中國乘聯會公布最新大陸新能源車批發銷量數據，累計前4月銷量為211萬輛，年增44％，因地方補貼政策、廠商大幅降價，帶動整體市場仍穩健成長；而5月中發改委、能源局等單位推出11項措施，支持農村地區購買使用新能源汽車，加速建設農村地區充電基礎設施；由於農村新能源車滲透率較低，政策有望持續帶動新能源車維持高速成長。

整體來看，疫後換車潮起，加上銷售去碳化車款是全球減少溫室氣體排放的一大重點，汽車電動化趨勢明確，相關供應鏈表現有看頭。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，特斯拉的Model Y全球暢銷，看出節能減碳趨勢下，純電動車愈來愈吃香，加上特斯拉近期祭出降價方案，有助於Model Y銷量節節高升，也預料平價電動車市場的接受度會越來越高。

劉恆誌認為，展望電動車股價後市，市場將會聚焦在車廠具體銷售表現上，尤其是目前疫後各國經濟解封、民眾出門出行旅遊等移動需求恢復，為汽車產業稍來景氣春燕，尤其是電動車市場，成長趨勢持續看好，預估今年下半年銷量再爆發，刺激全球電動車類股業績再攀升。

貝萊德新世代運輸基金經理人Charles Lilford指出，全球電動車銷量的持續成長，使從事運輸設備製造和銷售交通設備的公司受益，當中包括但不限於汽車、公車、卡車、電動腳踏車、吊車和充電式電池等。預期2030年，全球電動車的電池需求將增加15倍，用電需求達到25億7千6百萬度。

同時，我們預期會有更多相應政策以及更嚴謹的汽車排放法規出場以支持電動車增長，這將有助於提升各地區相關設備產業的市占率。