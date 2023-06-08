打底反彈 潔淨能源股蓄勢待發

各國政府力推能源轉型、減碳等政策，加上每年5月底到9月中為傳統夏季用油旺季，法人指出，除將有機會為油價帶來支撐外，能源轉型商機題材值得留意。

儘管最近潔淨能源指數普遍走跌，富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金經理人江明鴻表示，股價走跌是因部分成分股公布出來的財報數字不好而反映在股價。但隨著今年歐美政府相關的補貼發酵，等財報利空效應反映完以後，股價會逐漸打底反彈，加上全球股市近期重回多頭軌道，市場資金逐漸往科技股靠攏，將近一步拉抬潔淨能源相關科技股股價。

江明鴻進一步分析，近期可以注意太陽能相關類股，主要是因為歐美政府的相關補貼以目前最成熟的太陽能產業受惠較多，這可以從近期根據國際能源署（IEA）發布的一份報告可以看出端倪，IEA預計今年全球太陽能投資將首次超過石油生產支出，此外，俄烏戰爭的持續發展，也促進世界各國加強發展潔淨能源以避開對石油與天然氣的依賴，相信指數整理之後，將受惠長期發展趨勢，可望重返上升軌道。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映則認為，市場預期今年全球經濟動能有轉弱跡象，加上通膨降溫的趨勢等，今年上半年表現落後、具備政策利多且剛性需求穩定的產業，有機會在波動行情中，展現攻守優勢。IEA預估，至2025年全球再生能源發電供給量年複合成長率可達9％，產業加速轉型也提高未來獲利成長空間等。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷表示，全球淨零碳排放目標明確亦給予能源基建絕佳的投資爆發商機。