市況變化大 多元資產配置抗震

美國近期物價漲幅較前幾個月有所放緩，但也凸顯了通膨的頑固性，這可能會使美國聯準會（Fed）官員的前進道路變得複雜難料。由於短線美股漲多、加上基本面疲弱、Fed貨幣政策變數仍在，預期金融市場震盪仍大，建議採多元資產配置，以分散市場風險及降低波動。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，在美國債務上限危機解除後，全球股市大幅反彈，全球市場未來一年本益比16.6倍，美股又回到高位階18.9倍，僅歐股及日股在平均水準之下。就類股表現來看，生成式AI浪潮將帶動半導體產業擺脫低迷，年初以來漲勢集中在特定大型科技股，科技股與非核心消費本益比還超出歷史平均很多，大盤漲勢不均，非科技股仍有布局機會。

在操作上，建議股債比70：30。股票布局上，持續看好AI題材，若有拉回加碼美國科技與台股；債券基金看好防禦性佳的優先擔保債或Fallen Angel債券。

柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉表示，市場共識利率水平可能已處於相對高位，從中長期角度來看，利率可能將進入下行區間。雖然通膨緩慢下降和鷹派貨幣政策有望接近尾聲，但市場對總體經濟和貨幣政策走向的猜疑，增加了股債資產輪動的速度，因此需要更嚴謹的機制評估利率風險、並依照不同資產的利率敏感度來進行配置，才能在進退有據、攻守兼備。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，由於未來市況仍不明，投資人心態略偏謹慎，此時正是布局多重資產商品的最佳時機。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，市場解讀美國5月升息應已告終，也代表聯邦資金利率已達到本波升息週期高點，不過短線仍須關注通膨和就業數據。目前面臨到詭譎多變的市場，建議可透過組合平衡型基金靈活調整，多元分散資產策略較能有穩定的報酬與收益。

華南永昌多重資產入息平衡基金經理人鄭鼎芝表示，目前仍處於多空紛亂局面，建議投資人可利用多重資產的角度來配置，同時兼顧股、債及其他資產，方能因應市場波動。

野村投信表示，股市短線雖較為震盪，低檔仍有資金進場承接。至於去年因強勁升息而拉回的債券市場，更可望受惠停止升息的利多，後市更趨樂觀。面對變化迅速的市場，投資人若不想錯過各類資產的布局機會，平衡型基金將是進可攻、退可守的好選擇。