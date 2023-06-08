境外基金前十強 漲逾11%

全球掀起AI旋風，相關板塊在此風潮帶動下，持續展現強勢走勢；除了資訊科技版塊利基延續，觸角更有望擴及包括金融、零售或醫療等AI技術可應用領域，以及衍生的相關零組件與硬體。據理柏統計，所有境外基金近一個月近三成翻正、前十強繳出11％以上表現、且主題全數聚焦AI、科技。

安聯投信表示，近期市場風格偏好再度輪轉、成長股相對受青睞，但相對偏好大型股。以美國企業法說為例，整體企業獲利超過八成優於預期，但也因許多給出相對保守展望，讓投資人在這樣環境中仍相對偏好超大型股，以期尋求一定程度的穩定性。從基本面來看，預期波動仍將延續。

安聯投信表示，整體而言，市場進入築底階段，前景仍具挑戰性。不過，即便在此不確定環境下，美國大型股法所釋出訊息高度聚焦在AI主題，加上市場高度期待ChatGPT有望帶動生成式AI所掀起如AI Server的新應用，持續成為近期市場新亮點。

就機會面，安聯投信表示，許多企業積極將AI技術結合在系統當中，進行資料和數據搜尋、甚至進一步執行特定運算、功能或程式代碼，從中訓練更具客製化、與特定業務、客戶互動的能力，持續帶動相關創新產業發展。

以圍繞生成式AI和 GPT 技術為例，考量訓練人工智慧模型的計算要求以及運行需求，AI基礎領域長期需求將保持強勁，並有更多應用程序來優化新應用；如部分企業將GPT 相關功能添加至服務當中，用以強化客戶參與度及用戶體驗，有望逐步發技術應用展示的冰山一角。另一方面，隨著軟體技術改善與升級，該領域未來潛力及機會亦在快速成長，相關題材值得長期布局。