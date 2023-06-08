人氣回籠 越股後市有撐

5月越南股市走勢盤堅收漲2.5％，本土散戶單月在市場大幅買超3.2億美元，不但抵消外資賣超壓力，中小型股也被大幅推高。根據越南證券集中保管公司的數據，5月國內外投資者註冊了近105,000個新證券帳戶，為去年9月以來的最高數字，亦較4月新開帳戶數達四倍之多，帶動了5月股市量價雙漲。近期越南政策支持加上降息效應，股市資金行情蠢蠢欲動，投資人開始重返市場，皆支撐了股市後市表現。

日盛越南機會基金研究團隊指出，5月25日央行調降再融資利率2碼至5％，同時也把隔夜銀行拆款利率調低2碼至5.5％，重貼現率則維持在3.5％，在今年第三次的降息之後，也使得胡志明指數與越南河內指數5月分別出現了2.5％與7.4％的漲幅。

此外，觀察越南關鍵數據，5月新註冊的外資直接投資（FDI）達52.6億美元、年增27.8%；5月出口金額年降幅已收窄至個位數（負5.8％），當中農產品出口年增更高達98％。今年前五月平均消費者物價指數（CPI）年增3.6％，遠低於官方4.5％的目標。數據顯示越南今年以來景氣落底回溫、宏觀經濟表現穩健。

日盛越南機會基金研究團隊指出，從技術面來看，胡志明指數突破了季線、半年線與年線等重要均線，同時季線穿越半年線呈現黃金交叉，顯示越股已進入積極向上階段。展望後市，不論美國聯準會是否持續升息，越南央行預料仍然保持寬鬆，市場預估今年越南利率尚有再下降0.5％到1％的可能，若外資賣壓縮減，大盤可望保持震盪走高格局。

群益東協成長基金經理人高浩偉則表示，越南央行日前再宣布降息2碼，是該行自3月中旬開始第三度降息，越南政府希望透過降息刺激經濟成長。先前該國公布第一季經濟成長率由去年第四季的年增5.9％顯著放緩至3.3％，然而現階段無須太過擔心越南的總經情況，因該國仍處於經濟高速發展階段，總經出現波動在所難免，長期成長性仍看好。