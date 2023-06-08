外資愛亞股 印股連六買

近期Nvidia AI熱潮驅動美、台科技股顯著反彈，法人表示，上周外資對新興亞股仍延續買多賣少，台灣、印度與南韓三地再獲外資青睞，分別獲外資買超近19.56億美元、13.58億美元以及11.85億美元，其中台灣已連續三周為外資買超冠軍，印度則連續六周獲得外資買超，泰國與馬來西亞則連續兩周遭外資賣超，上周外資賣超金額分別近2.49億美元與1.1億美元。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，隨著全球金融緊縮情勢放緩，科技產業對景氣看法轉趨正向，中期企業基本面回升共識仍持續凝聚，多頭信心加持下，仍有助帶動台股表現，而在投資布局方面，明年消費電子應用也有望恢復正成長，電子業中長期正向看待，傳產仍以政策連結如內需、綠能、生技可多加關注。

安聯投信台股團隊表示，受惠於全球掀起的AI風潮，投資氣氛有望朝應用以及產業發展，相關板塊也在此風潮的帶領下，走勢持續強勢；此外，除了資訊科技板塊利基，AI更有望延伸至包括金融、零售或醫療等可應用領域，以及衍生的相關零件與硬體。

安聯投信台股團隊表示， 市場氣氛持續熱絡，不過因此類主題的潛在發展如需求量、跨產業所推動的其他發展利基等還在初期，故較難量化；另一方面，隨著AI iPhone的時刻來到驅動產業發展氛圍走向，也為相關主題挹注更多利基。

印度股市部分，群益印度中小基金經理人林光佑表示，就基本面來看，印度經濟依舊保持高速成長態勢，市場預估今年GDP成長率可望達6.9％，續居主要經濟體GDP成長率之冠，且印度企業EPS增長率仍預估近18％，故在基本面與獲利面皆強勁的支持下，有助提供印度股市後續上行動能。此外，印度官方所推動之印度製造(Make in India)政策也可望支持相關產業發展，產業佈局方面，現階段相對看好工業設備、國防、鐵路、消費成長股等表現。