邁向大陸2.0 印度基金有潛力

疫情後期，印度受惠於龐大的內需市場、政府積極擴增基礎建設，經濟復甦力道強勁，非必需消費品、通訊、金融及工業等四產業第一季財報更遞出亮眼成績，優於市場預期。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度數據轉強，股市仍處相對低點，適合投資人逢低布局印度主題基金，掌握長期高成長的投資價值。

林庭樟表示，印度通膨已有顯著降溫，企業利潤率獲得改善，加上內需動能全面性復甦，預估全年經濟成長率有望維持6％以上，中長期經濟展望也樂觀看待，正朝「大陸2.0」之路邁進。

林庭樟指出，各項數據顯示，印度經濟已朝疫情前水準邁進，5月PMI延續上月回升趨勢至58.7，連23個月呈擴張，加上4月消費者物價指數（CPI）年增率4.7％，有顯著性的下降，通膨的降溫讓市場認為印度有機會在明年第一季開始降息，將有利於印度股市後市行情。

瀚亞投資（新加坡）表示，印度除有人口紅利及科技政策利多，擴建基礎建設也帶動能源需求快速增長，印度勢必將加快綠色能源開發。根據國際能源署（IEA）預估，印度能源需求在2019年至2030年年均複合成長率（CAGR）達25％至35％，龐大需求已使部分印度企業宣布將投入大量資本，作為開發太陽能電池及模板的開發及建置。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，從企業獲利來看，市場預期印度股市在今、明兩年的EPS成長率仍有雙位數水準，參考高盛預估，成長率分別可達18％、17％，故在基本面與獲利面仍向好之下，仍有助支持印度股市表現延續。

林光佑指出，觀察印度近年資本支出，更是逐年增長，且2023年更是突破歷史新高，也展現了印度大幅受惠大陸供應鏈移轉等利多因素。印度官方也持續透過政策措施來促進產業發展，包括大基建計畫、調降企業稅、破產法改革、投資設廠獎勵等等，透過更佳友善的經商環境吸引外資進駐，也可望帶動相關產業表現。此外，隨印度人均GDP提升，對於可選消費的需求如汽車、休息娛樂等需求將提高，亦有利於消費族群表現。在產業布局方面，包括工業設備、國防、鐵路、消費等可持續關注。

展望後市，林庭樟指出，印度在全球供應鏈轉移、內部產業升級，以及資金回流等利多因素，逐漸擺脫對外在環境的依賴與波動，在經濟活動持續維持趨勢向上的前提下，相對看好印度中長線的經濟成長表現，建議投資人可定期定額參與印度為題的主動型基金，交由專業的投資團隊，為投資人掌握印度未來黃金十年。