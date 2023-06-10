升息預期稍回溫 迎來債市投資好時機？

聯準會於五月升息一碼後，五月初債市風向球CMEFedWatch模型顯示，六月再繼續升息機率接近0%，當時投資人也普遍認為五月將不再升息，甚至下半年有機會降息，以維持金融穩定與消除經濟衰退的隱憂。

但隨著五月期間陸續公布多項優於預期的經濟數據，暗示通膨可能比預期的還要頑強，而高於預期的四月核心PCE通膨數據，似乎也在佐證投資人的擔憂，導致六月升息機率節節上升，甚至一度接近70%的水準。

不過在聯準會主席鮑威爾以及多位票委的偏鴿談話下，升息機率又大幅回落至20%。究竟聯準會是否還會擴大升息？近期還是債券布局的好時機嗎？本文就近期多變的市場風向給出看法。

通膨恐難降溫 升息終點撲朔迷離

美國五月聯準會利率會議紀要顯示，六月是否繼續升息取決於後續的經濟數據。回顧五月利率決策會議後公布的數據，Markit服務業採購經理人指數五月初值為55.1，位在榮枯線之上，並擊敗52.5的市場預期，顯示美國服務業正享受疫情後時代對旅遊與休閒活動的需求激增，將導致服務價格上漲。

JOLTs職位空缺人數1,010萬人，高於市場預期的940萬人，顯示勞動市場需求仍強，就業市場的供需緊縮可能將推升薪資成長。另外也可以看到，近兩週美國初請失業金人數皆低於預期，隱含勞動力回流支撐經濟表現。前述數據皆表示經濟比市場原先預期的還強勁，導致通膨可能將表現頑強，並難以壓抑。

而聯準會最關心的通膨數據「核心PCE物價指數」，原先市場預期將年增4.6%，但公布結果卻略高於預期的4.7%，似乎也印證了通膨難以打壓的論點，可能還需要更高的利率水準，才能更有效地將通膨降低至聯準會的政策目標2%，因此在PCE公布後，六月升息機率來到接近70%的新高點。

如果僅從近期公布的經濟數據來看，似乎上半年還不是升息循環的終點，那下半年是否會是終點呢？還可以投資債市嗎？

票委表態暫停升息 穩定市場風向

儘管數據表現優於預期，聯準會似乎有理由在六月利率會議決定再次升息。但鮑威爾在近期談話中曾表示，基於信貸危機對通膨的負面影響，無需太高的利率水準即可壓抑通膨，因此表達傾向六月不升息的態度。而擁有投票權的聯準會理事傑佛森也在近期表示，若六月利率決策結果維持不變，不應被視為利率已達本次升息週期的峰值，暗示六月不升息的偏鴿立場。另一位票委哈克則明確表示應該跳過一次升息，用更多時間與數據來觀察現有利率水準的有效性。

從聯準會主席與兩位票委的談話態度來看，他們似乎打算透過一次暫停升息，對後續的經濟數據做一次壓力測試，以確認現有利率水準的政策傳導性，進而決定後續利率政策的走向。既然主要利率決策者都表明可能將跳過一次升息，投資人可以暫且相信六月不會升息。但假如後續的數據無法通過這次壓力測試，下半年可能還有一至二碼升息空間，以解決這次測試帶來的負面效應。然而，如果七月會議前的數據轉而顯示通膨可以持續降溫，也許升息終點早就到來。

圖／理財周刊提供

無論是否通過壓力測試 債市皆可逢低布局

筆者過去有提過，根據升息經驗顯示，每當循環進入尾聲，美國十年期殖利率通常會比聯準會公布利率提早到達高點，市場提前反應升息結束即是布局的好時機。以投資級等級債券為例，若於升息終點前一季進場持有一至三年，平均報酬最高可達近兩成。市場普遍認為近期利率已接近限制性利率水準，如果這次能夠通過聯準會的壓力測試，確定升息循環結束，近期可能會是最佳時機，儘管後續再升息一至二碼，長線來看，也將是不錯的再次切入機會。

隨著升息預期升溫，再加上債務上限談判的不確定性，五月底債券殖利率來到相對高點，債券價格因而拉回到便宜的價位。隨著債務上限議案通過，債券違約利空因素消除，殖利率可能將逐漸回落。而這些短暫的負面因素，實際上為債市投資人帶來一次不錯的進場機會。

近期股市熱絡來到相對高點，但漲多的同時風險也正逐步放大，若投資朋友想要轉換到風險較低的金融資產，可以把握近期債市拉回，參與多年一遇的升息循環終點行情。相關債券商品可留意十年期美債期貨(TY)、三十年期美債期貨(US)。若是偏好現貨商品，也可以考慮國泰投資級公司債(00725B)等商品，讓債息為資產提供下檔保護的同時，等待降息循環的到來，有機會讓投資人拿了債息，也賺了價差。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1189期 廖恩平）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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