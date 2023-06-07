升息尾聲 投等債價差行情看俏

美國聯準會（Fed）將在下周召開利率政策會議，市場預估，6月將按兵不動，7月再升息1碼，採取「先停再升」策略。瀚亞投資表示，根據過去五次經驗，統計升息停止日至下次升息前三個月，投資等級債的平均漲幅達37％，換言之，現正步入升息尾聲，經濟衰退風險猶存，建議投資人可布局防禦力較高的投資等級債，除殖利率達5％以上，未來價差行情也具有一定吸引力。

根據統計，過去五次升息循環停止後，至下一次升息前三個月，投等債都呈現上漲趨勢，其中2006年6月至2015年9月，約莫9.2年的時間，漲幅更高達7成，平均來說，投等債的行情可持續四年、達37％的漲幅。

至於聯準會接下來是否還會升息，據芝商所FedWatch工具統計，聯準會6月會議有近78.2％機率會按兵不動，7月則有一半機率會上調1碼。瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊預估，債券殖利率仍受貨幣政策的雜訊干擾，投資契機有望再次浮現。

總結來說，瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊指出，聯準會距離停止升息的步調不遠，經濟前景也尚未明朗，建議投資人將部分資金放置防禦型資產，像是投資等級債共同基金，投資團隊可即時依市場情況，靈活調整投組產業配置，具潛在爆發力與防禦力，更可選擇月配型基金、多種幣別，滿足投資人不同收益需求，長線投資人也可布局後收級別，降低持有成本。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，美國此次升息循環結束進入尾聲，即使7月仍以升息可能，但目前市場情緒已更為正面，而美國投資等級債殖利率水準目前正處於近幾年高點，在經濟前景有望好轉，進而帶動企業獲利，搭配投資級債企業的良好財務及信用，令其具備投資價值。

黃相慈分析，企業信評展望是景氣前景的主要觀察指標之一，分析4月處於正面觀察、展望中的投資級公司債，從3％、2,370億美元降至2.3％、1,830億美元，同時投資級企業持續近兩個月吸引資金流入，反映出高評等企業正向展望比例升高，因而獲得買盤加持。

投信法人強調，美經濟表現目前仍存韌性，雖然後續需持續關注經濟狀況，並進一步觀察銀行業問題以及整體銀行業放貸標準是否過度緊縮，然而預估今年大幅衰退機率低，有助於利差表現，建議投資人可聚焦BBB級債券，並關注潛在明日之星（Rising star）利差收斂機會。