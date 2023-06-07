估值高性價比 陸股買點到

根據WIND統計，目前上證綜指與滬深300指數的平均市盈率分別為12.80倍、10倍，皆處於近三年中位數以下水準，市場估值依然處於較低位置，具中線布局機會；此外，近期兩市成交量處於近三年日均成交量中位數區域，當前A股具有估值高性價比，在短期負面情緒充分釋放後，投信法人預期，市場有望企穩後向上，仍以結構性機會為主。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，近期股指總體預計將維持震盪格局，需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。上證綜指、滬深300指數平均市盈率分別位於平均值低位，表明當前投資者風險偏好較低，中期市場機會大於風險。本輪經濟恢復是漸進過程，政策仍有望全面呵護經濟持續穩定增長，A股盈利在壓制因素緩解後，下半年將有機會迎來底部溫和復甦。

另外，當前指數仍在震盪築底中，投資策略可聚焦風險已充分釋放、低估值龍頭族群、以AI跟中特估為投資主軸，經濟弱復甦時期適合主題性投資。數字經濟可能是今年的投資主線，本輪數字經濟發展還在第一階段，預計後續還有表現空間，後續持續關注政策和技術兩條主線。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸出口優於預期，去年前七月，大陸出口同比增速維持在15％以上的高位，去年8月至12月出口同比快速回落至負10％左右，今年以來大陸出口同比增速明顯反彈，前四月大陸出口累計同比達到2.5％，由負轉正；此外，大陸5月財新製造業採購經理人指數（PMI）為50.9，較4月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區間。

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌日前於「摩根大通第十九屆全球中國峰會」表示，儘管市場對於大陸今年復甦形勢仍存在一些討論，但摩根大通對於中國經濟成長的判斷相對樂觀，預計今年全年中國經濟成長率增速約5.9％。陸股在股價評價相對偏低、經濟成長動能相對佳等利基下，後市有機會展開補漲行情。

在類股操作上，高依暄指出，日本日前公布半導體設備出口管制法令，該法案對六大類23項半導體設備出口進行限制，將加速大陸國內設備國產化進程，看好大陸核心設備及零部件國產替代趨勢；此外，大陸一季度財報披露後，前四月漲幅較小但業績表現佳的新能源板塊有所表現，持續看好今年業績改善的行業。