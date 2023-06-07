陸經濟重返正軌 A股不看淡

大陸4月製造業PMI回落，但服務業PMI繼續修復，4月經濟復甦存在結構分化，服務業強，製造業相對轉弱，但經濟增長放緩並不意味停止復甦。投信法人指出，4月大陸中央政治局會議提到「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復」，大陸經濟增長將逐步進入正常軌道，雖然復甦動力不如預期，但景氣回升仍在持續，陸股後市看俏。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，在類股操作上，可關注政策作多的三條主線：一、科技創新：計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域；二、消費復甦：食品飲料、醫藥生物、酒店、旅遊、交運等；三、大陸特色估值重塑：能源、基建、房地產產業鏈等。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，市場估值依然處於較低位置，具中線布局機會；本輪經濟恢復是漸進過程，政策仍有望全面呵護經濟持續穩定增長，A股盈利在壓制因素緩解後，下半年將有機會迎來底部溫和復甦。當前A股具有估值高性價比，在短期負面情緒充分釋放後，市場有望企穩後向上，仍以結構性機會為主。

兆豐中國A股研究團隊表示，隨著大陸政府各項穩定成長，預期可帶動大陸經濟穩步回升，大陸科技創新是重要動力，大陸的人口紅利、雄厚資源與技術等條件優勢以外，更加仰賴科技創新，大陸官方不斷增強對科技產業的推動力度，並適時掌握政策風向，AI話題火熱帶動相關類股，資金挹注TMT領域，硬體、軟體等供應商受惠，成為近期投資熱點，往後也是數位經濟發展重點。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，有鑑於政策及景氣兩大面向均已轉正，加上資金回流可期，A股後市表現不看淡。

富蘭克林證券投顧表示，大陸最新採購經理人數據顯示，除出口需求疲弱外，本地需求在經濟重啟後的復甦也有放緩跡象。消費復甦第一階段由過去被防疫限制措施壓抑的服務業引領，不過就業市場在服務業因疫情衝擊而銳減約3,000萬個就業機會後尚未完全恢復導致復甦動能趨緩，評估下階段的復甦將更依賴於就業市場與消費者情緒改善的內生動力，也需要政策面的支持。摩根士丹利預估，大陸官方後續將推動消費激勵措施、政策性銀行工具用於基建貸款、鬆綁大城市二套房購買限制等刺激政策。