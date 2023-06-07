AI火熱 新科技基金水漲船高

經歷第一季歐美中小銀行倒閉，以及6月初美債務上限提高過關後，消息面影響降低，美國短期內再升息可能性偏低，故多數投信公司認為，投資將重新聚焦經濟基本面，且回歸整體AI科技產業發展，而新應用與AI新產品將是重點，建議第三季持續樂觀投資AI新科技類基金。

根據理柏資料，國內已核備的10檔AI科技型基金中，以富蘭克林華美AI新科技基金近三個月上漲17.4％表現最佳，今年以來漲幅更達28.2％，居同類型科技基金之冠；此外，這檔基金近六個月和近一年報酬率分別為18.4％、15％，表現優於同類平均的9.5％和5.4％，而波動度僅6.3％也低於同類平均7.2％。

美國通過提高舉債上限，短線不利因素解除，雖然美國消費者物價指數（CPI）仍年增約4％至5％，但美國聯準會傾向等待一段時間，觀察貨幣政策產生的效應，整體而言，貨幣緊縮漸近尾聲，對股市負面影響減緩，資金可望重新回流股市。

銀行財富管理處分析，儘管今年第二季S&P500的EPS預估是年減6.4％，但第三季有機會回到正成長，明年獲利預估成長8.5％，企業獲利成長性可望逐步改善；現階段建議核心持有創新科技領域、或具長線競爭力的企業，特別是AI新科技、新應用所受惠的股票。

全球AI市場規模自2020年起大幅成長，預估到2030年將增至1.59兆美元，未來10年年複合成長率估為38.1％，總結而言，雲端平台、先進製程的半導體、軟體業者等三大次產業，受AI新科技應用的題材帶動，持續有表現空間。

法人分析，整體AI商業模型來看，算力、算法和運算平台較受惠，需採購較多先進製程的半導體，所以半導體也受惠到相關的硬體設備；其次，軟體要有好的應用，才可帶動這類AI發展，較有解決方案或有好的服務，可增加客戶生產力的軟體，現階段也受到關注。因此，資產管理業者建議，投資人應該趁早逢低布局，或利用定期定額的方式累積，持續掌握AI新科技高速成長，參與AI新趨勢的發展。