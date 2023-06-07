科技基金翻身 法人：重視基本面

科技股和科技股基金今年絕地大反攻，逐漸收復去年跌幅，不少科技股和科技股基金近一年績效不但轉虧為盈，甚至出現2成以上報酬率，在科技股大漲後，法人提醒投資人追高宜更重視基本面或分散投資。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，長遠來看，看好生成式AI可望成為全球生產力的驅動力，相信透過運算能力、模型建構及數據整理使生成式AI成為可能的企業將受惠，也持續看好數位轉型帶來數兆美元的龐大商機。

就短期而言，富蘭克林證券投顧進一步表示，美國景氣下行、下半年不排除可能出現溫和衰退，企業獲利及利潤率承壓，預估將牽動美股震盪仍大，美股和美科技股經本波反彈後須慎防股市拉回風險。

先機北美股票基金產品經理廖伯修也表示，今年以來美股的正報酬主要來自少數科技股，資訊科技股佔該指數市值約25％～26％，根據統計，今年前五個月，那斯達克指數總共上漲23.59％，相較之下，去年表現最佳的能源類股及銀行類股則是下跌8％～10％。各類股表現差異，主要仍是因人工智慧（AI） 題材，讓NVIDIA（輝達）股價大漲更帶動科技股走高。

針對美股後續走勢，廖伯修認為，未來美國的經濟數據、通膨、利率政策及產業基本面仍然是觀察重點，只要這幾個面向持續有正面激勵的消息傳出，美股有望延續由科技股帶動的漲勢，但如後續數據不如預期，則要注意可能因負面消息產生的短期波動。

廖伯修說，高報酬的投資標的勢必屬於高風險，以科技股來說，2020至2022年間，那斯達克指數也曾因疫情期間網路服務需求爆量而大發利市，不到2年的時間內，股價漲幅最高曾高達230％，然2022年開始，受到高通膨及經濟惡化影響，科技股出現慘跌，那斯達克指數在一年的時間內，跌幅近30％，顯示科技股出現飆漲後並非毫無風險。

然而，放眼中長期，富蘭克林證券投顧說，等待市場逐漸消化更為低迷的前景、獲利預測調整後，搭配科技產業庫存調整預計於第三季告一段落，後續美股及科技股可望迎來轉機。