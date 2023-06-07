科技股進補 美股ETF亮眼

在AI主題熱度帶動下，美國科技股漲幅亮眼，標普500指數約有36.5％與科技相關的資訊及通訊產業占比，帶動國內美股ETF基金績效表現亮眼。除追蹤科技NASDAQ指數的ETF基金漲幅超過3成，聚焦標普500成長股的美股ETF基金表現也不俗。

投信法人表示，美股長期成長趨勢未變，穩健型投資人可以定期定額投資涵蓋500家大型龍頭企業的標普500指數，來掌握美股中長線投資契機。

元大S&P500ETF研究團隊表示，近幾年來受到疫情、快速降息、強力升息，可以發現美股產業輪動快速，可看到沒有一個產業能年年亮麗。接下來預期聯準會升息停止，但若投資人不確定何產業將受惠狀態下，參與美股建議可採用涵蓋500家大型龍頭企業、產業分散的元大S&P500參與美股，簡單有效。

元大S&P500為境內最大美股ETF，基金規模達139.1億。相較其他美股指數如道瓊、那斯達克相比，標普500指數，涵蓋市值大、產業廣、包含公司多，是美國很具代表性指數。今年科技股從去年大跌到今年反轉向上，加上近期區域型銀行風險漸緩，隨著美債上限僵局解決出現曙光，6月兩個交易日，標普500指數即上漲2.48％表現強勢佳。預期6月FOMC會議並不會貿然升息，在經濟可控範圍之下，股市有望持續上漲，建議可採取定期定額長期分批進場。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，地區性銀行風暴告一段落，加以通膨增速回落，將驅使FED結束升息循環、科技股評價逐步修復，因此下半年持續看好美國成長股投資機會，預期科技業庫存在第二季逐步消化，下半年有機會恢復傳統旺季的需求量，迎接更多新訂單到來，也給企業獲利更多支撐，建議可透過聚焦成長主題的市值型美股ETF，掌握相關投資機會。

投信法人強調，利率在高檔，並不會壓抑標普500指數表現，統計過去2006年7月、2019年1月利率高檔階段，標普500指數績效表現，在20日、60日、90日、120日、180、360日各期間全數都是正報酬。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，觀察美股，美國內需服務消費景氣仍然溫和擴張，經濟基本面有一定支撐。市場關注焦點在於通膨壓力何時和緩，研判應在第二季美國之租金通膨應會有較明顯之改善，而一旦通膨和緩，股市就有表現機會。隨著聯準會即將暫停升息，回顧近20年來兩次升息循環，Fed最後一次升息後美股皆大幅反彈，其中又以科技股漲勢最為凌厲，整體而言，未來美國經濟軟著陸機率應高，加上去年美股修正已大，2023對美股應較審慎樂觀。