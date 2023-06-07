科技ETF績效旺 定期定額卡位

科技巨頭漲勢凶猛，使台灣掛牌的海外科技股ETF今年來報酬率持續上升，由於科技股波動劇烈，很多投資人怕追高殺低，但若透過定期定額投資，則可發現波段報酬可觀。根據統計，近一年來有八檔海外科技ETF基金報酬率超過2成，其中表現最佳的甚至逼近4成。

據晨星數據，至5月底，近一年定期定額報酬率在2成以上的海外科技股ETF有八檔。績效居冠的統一FANG+ ETF（00757），近一年定期定額報酬率更是高達38.93％，其次依序為國泰美國費城半導體基金ETF、元大全球人工智慧ETF、富邦未來車ETF基金等。

表現最佳的統一FANG+ ETF因追蹤FANG+指數，成分股精選十大科技巨頭，包括AI概念股如微軟、谷歌、META、輝達及超微半導體等，今年來受惠AI狂潮，股價大漲。統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，多主題優勢使FANG+指數長線潛力佳。部分個股近期股價漲高，短線上建議投資人保持謹慎，有回檔機會可伺機進場布局。近期進場的投資人，採持有核心部位為主的策略，長線投資人也可透過定期定額方式累積部位，方能參與尖端科技的長線成長趨勢。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，近期AI應用的興起，進一步帶動相關產業成長動能，使台美相關AI概念股更上一層樓，根據Precedence Research預估，2030年全球AI產值將高達1,591億美元（年複合成長率38％），相比於已相當成熟的半導體產業，未來10年屬於AI的榮景才要開始。

永豐美國500大ETF基金經理人周彥名則指出，從美股今年首季財報可以發現，各產業獲利有高達5成以上的企業是優於預期的，顯示市場多已反應景氣下行或財報利空消息，美國經濟仍存一定韌性，也帶動美股強勁走勢。接下來，當各產業開始復甦，建議投資人以市值型ETF來布局美股，參與下一波美股成長機會。