利多不斷 印度基金伺機布局

近期在美國科技股大漲聯袂帶動印度資訊科技類股走揚、以及Adani集團股票反彈幫助下，推升印度股市表現，令印度股市市值重返全球第五大，Sensex指數站上62,000點大關，在去年12月初以來高位附近徘徊，連帶投信發行之印度股票基金近期表現也相當亮眼，以近三月績效來看，全數繳出正報酬表現，且漲幅都在5％以上，包括群益印度中小、台新印度都有一成左右的表現，值得投資人多加留意。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度在國內外利空平息，央行暫停升息，以及國家別表現輪動使資金重回印度股市。截至5月26日止，更已連續五周獲得外資買超青睞，也帶動印度股市表現反彈。後市來看，現階段印度總經狀況良好，製造業PMI指數已連續22個月維持在50榮枯線之上，製造商對於未來景氣的看法，也從3月份的相對低點回升，整體經濟仍相當堅韌，通膨也持續降溫，4月CPI續降至4.7％，也令印度央行暫停升息舉措。此外，印度企業的獲利也相對其他國家較為強勁，第一季財報表現優於預期，企業利潤率有所改善，因此在基本面與獲利面向好的支持下，有助印度股市表現延續。

林光佑進一步指出，從政策面來看，由印度製造政策所帶動的基建升級可望為後續投資主軸，GST稅收續創新高，央行上繳國庫金額高於預期，亦有助政府支出。指數評價面雖稍上升，但尚未過高，在各項利多條件支持下，仍有上攻機會，而在多頭因素背景下，中小型股表現有望優於大型股。產業佈局方面，現階段相對看好工業設備、國防、鐵路、消費成長股等表現。

富蘭克林證券投顧表示，印度具有強勁人口結構優勢，可望受惠於城市化與不斷擴大的中產階級兩大趨勢，輔以資本支出上升周期已經開始，將推動印度成為亞洲最強勁的成長動力之一。印度企業獲利預估持續獲得上修，未來12個月預估本益比回落至接近過去十年的平均值，緩解評價面過高疑慮。