鷹鴿大戰 短期金價震盪

金價近期再度跌破每盎司2,000美元，因美國通膨降幅不如預期，市場擔憂6月聯準會升息機率增溫，金價應聲承壓。法人表示，短期金價將隨聯準會訊息、動作搖擺，中長期走勢下檔有撐，金礦股也將會有表現。

富蘭克林證券投顧分析，聯準會在5月升息後，預計升息週期可能已來到尾聲，但近日部分聯準會官員認為，後續仍存在進一步升息的空間，鷹派立場可能使金價在短線上承壓。但未來美國通膨數據可望持續降溫，加上美國就業市場開始浮現減弱跡象，讓經濟衰退隱憂仍存，聯準會最終仍會將降息列入政策選項，以避免美國經濟陷入衰退，故在貨幣政策轉向預期、避險資金回籠下，再加上中印等國的實體黃金需求回溫、主要央行持續提高黃金儲備，金價下檔仍會有撐。

從技術面來看，預估當金價觸及1,950美元，及去年11月以來上升通道下緣的1,920美元，還有1,900美元整數關卡時，都具有較強的支撐力道。

新加坡大華黃金及綜合基金產品經理何彥樟指出，根據世界黃金協會數據，今年第一季全球央行黃金儲備增加228噸，除國際形勢變化讓增持黃金的國家央行日益增加，愈來愈多新興國家也因外匯存底增加，提升黃金在外匯存底比重，讓金價下檔有撐。

對於金礦股布局，何彥樟強調，由於金礦類股表現與金價呈現高度正相關，金價表現牽動金礦開採行業獲利，進而牽動股價表現。預期升息循環結束後，礦業開採所需的資金成本不再攀升，但獲利會隨金價上漲而成長，未來金礦類股營運表現持續穩健的狀況，先前受升息影響的金礦類股股價表現，將從升息的壓抑中獲得釋放，可期待後市表現。

金價近期回檔，金礦股基金績效也跟著下跌，使今年來績效明顯縮水。法人認為，由此不難看出金礦股基金的波動將較大，金礦股和金價的連動性也不小，逢金價回檔進場布局可作短線操作，但資金配置比重不宜過高。