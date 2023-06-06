利多激勵 日股基金吸睛

隨股神巴菲特喊進日股、科技股大漲，加上國際券商紛紛喊出看好日股「十年一遇」的牛市帶動下，日股今年以來漲勢凌厲。至5月底，日經225指數、TOPIX指數漲幅約15％至20％，進一步帶動日本股票型基金表現亮眼。

日股創下33年新高，不僅有低利率環境助攻，企業獲利成長可期，評價面更是相當便宜，瀚亞投資表示，日本許多個股股價淨值比仍不到1倍，深具投資價值，投資人不妨透過主動式基金，挑選短中長期績效良好的基金布局。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日本股市是全球第三大證券交易所，上市公司超過2,000家，過去10年來日股每股盈餘增長表現領先其他已開發市場，卻是最受忽視、低估及持倉最低的市場之一。以日股估值來看，本益比約15.8倍，低於十年平均的16.4倍；股價淨值比僅1.3倍，在企業體質改革、積極提振獲利之下，盈餘殖利率卻有13.4％。此外，日本超過50％的公司股價淨值比（P/B）小於1倍，比例高於歐股、新興市場及美股，顯示日股存在許多潛力標的，成為外資回頭擁抱的首要目標。

東京證交所近期新規定要求股票交易價格持續低於帳面價值的公司進行披露補救計畫，第一階段可能是透過股票回購，提振股東投資報酬率，預期成為日本企業股價上漲的助力。此外，日央去年底調整利率區間上限，金融股股價大幅反映，近期也傳出可能再調高。另看好零售商（受惠解封）和原物料（需求提振）公司，將受惠觀光開放、消費復甦、原物料價格回跌及大陸重新開放等。

瀚亞投資預期，日股經歷一波漲勢，加上外資回流，預料將瞄準體質佳、股價被低估的個股，投資人可透過主動式基金布局掌握潛力標的。以瀚亞投資日本動力股票基金為例，具備長期且完整的績效，由下而上的選股策略，不受限於參考指數，更能機動抓住潛力產業或個股，就2023年4月底持股配置，非必需消費比重最高（24.5％），其次為工業、金融、資訊科技、原物料。

元大投信分析，日股近期經濟數據表現亮眼，5月製造業PMI突破50來到50.8，服務業PMI達56.3，維持在相對高檔，呈現製造業轉強，服務業續強的情況，貨幣政策方面，5月25日日本銀行（日本央行）行長植田和男受訪時表示，目前未達到持續且穩定的通膨目標，表示仍會維持寬鬆貨幣政策。

元大投信指出，日本東證指數PE約為16倍，處在過去十年平均水準，而目前市場預估東證指數2023財年EPS成長14％至15％，顯示未來一年的本益比水準低於16倍，仍低於過去十年平均，綜合經濟數據、貨幣政策等，日股未來仍能樂觀看待。