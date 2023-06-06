H2前景佳 台股中小型基金看俏

外資5月大幅買超台股1,761億元，帶動大盤月線大漲6.42％，台股延續AI熱潮，連三周收紅K棒，當前資金仍然充沛，權值股與中小型輪動健康，均有利於多頭續漲。而在指數驚驚漲格局，大盤改寫波段新高後，下半年營運前景看好的中小型績優股、相對有機會，可留意台股中小型基金表現。

日盛小而美基金研究團隊表示，雖然景氣復甦力道不強，然5月已見到不少公司營收將落底，下半年進入新的景氣循環，然因各產業復甦力道不同，過程中各產業輪漲，個股表現空間較大。

該團隊指出，從籌碼面觀察，目前內、外資同步回補台股，籌碼面有利指數走強，指數短期突破橫盤整理區間，技術面轉多；但在上半年大盤累績漲幅不小的情況下，指數空間可能被壓抑，盤面將是個股表現空間大。產業方面，消費性產品仍疲弱，電子族群可關注HPC、AI、Serve等；傳產方面則可留意景氣連動性較小的政策扶植類股。

台新台灣中小基金經理人沈建宏也表示，就基本面來看，在超過兩季的庫存調整後，第二季庫存調整趨緩，面板及記憶體需求開始回溫，加上ChatGPT也帶動算力投資跳升；另一方面，近期美歐中三大經濟體的PMI皆出現止跌情況，經濟活動即將落底，且存貨指數往下、新接訂單往上，皆屬於好的現象，市場普遍預期第二季庫存即可調整完畢。

沈建宏認為，整體而言，美國CPI回落，雖然距離Fed 2％目標仍有一大段距離，但升息即將進入尾聲，在預期貨幣政策將轉向寬鬆的利多下，台股下半年漲升行情仍可期。

在類股操作上，沈建宏指出，進入下半年，市場開始用2024年角度思考基本面，而預期2024年應該是個產業大幅復甦的一年，因此第三季股市仍可期，可利用近期漲多回檔格局時，逢低布局或定期定額投資台股中小基金。

在類股操作上，建議布局六大題材股，第一是經濟解封受惠股、率先調整庫存結束，近期有短急單，評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群；第二是低軌道衛星供應鏈；第三是生技族群；第四是ChatGPT帶動的AI相關受益族群；第五是谷底回升的記憶體供應鏈；第六是再生或替代能源供應鏈。