台股平衡基金 3檔淨值創高

台股5月中以來上漲千點，進一步觀察台股平衡基金表現，有三檔淨值領先群雄創下歷史新高，分別是群益真善美基金、群益平衡王基金、第一金中概平衡基金，這三檔今年以來平均績效近2成，一點也不輸台股基金。

市場法人表示，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢，並因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，是進可攻、退可守的投資工具，是現階段想投資台股的投資人不錯的選擇。

群益真善美基金經理人邱馨儀表示，CPI放緩步調未變，景氣趨於疲軟，Fed升息循環將止，市場看淡下半年經濟，但目前軟著陸機率高，美債違約危機因法案已過參眾兩院而結束，市場風險降低，但中國復甦低於預期，民眾先以出遊為主，商品需求跟製造業相對弱勢，使得整體產業暫時也看不到強勁的訂單，可能也會使庫存調整時間拉長，不過景氣落底明確，雖然下半年回升動能受限但仍會有備貨行情如iphone15，基期因素下今年第四季廠商外銷訂單與企業獲利可望轉正，可持續觀察各產業庫存與需求狀況擇優布局。

群益平衡王基金經理人陳沅易指出，雖然市場整體需求仍然偏弱，廠商營收與獲利明顯衰退，但市場認為最壞情況已過，展望下半年會比上半年好，明年又比今年好，空手投資人也開始回補，族群中ChatGPT引領的AI題材在Nvidia財測大好下再度大漲，IP/ASIC、散熱、伺服器、板卡、電源、光通訊等連番上漲，傳產也不落人後，觀光、重電、儲能強勢整理，碳權交易也帶動概念股如造紙等有不錯表現，這些類股都值得投資人多留意。雖台股位階在國際股市中並不低，但後續仍應把握回檔機會，逢低分批布局。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股波段已大漲逾千點，後續又要面對全球經濟成長放緩，尤其是衰退風險將持續被市場討論，在台股短線震盪仍大之下，操作上可優先布局台股平衡型基金，因為在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下，同時聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，目前市場殖利率均值約在4.3％，高股息相關看好半導體（如通路材料、設備）、Server供應鏈、遊戲族群、傳產鋼鐵（如條鋼）、農糧、IC設計、資訊服務等族群。