AI掀狂潮 三科技領域有機可乘

圖形處理器（GPU）大廠輝達（NVIDIA）掀AI熱潮，機器人基金也跟著水漲船高。輝達在美國5月30日股市早盤正式突破1兆美元，美股科技族群再度領漲。瑞士百達資產管理機器人科技、數位科技和保安策略資深產品經理Anjali Bastianpillai表示，現在就明確指出哪些公司可從AI發展中受益還為時過早，但初步階段可以從三個主要科技領域雲端基礎建設、半導體、軟體公司中看到機會。

Anjali指出，雲端基礎建設屬於百達機器人科技策略投資範疇中的消費與服務應用領域，今年前三個月雲端基礎設施服務相關收入達637億美元，比去年同期成長100億美元，預估將持續成長。

AI與機器學習運算能力主要來自GPU的開發，GPU是運行生成式AI模型必備，由於其高速處理能力，可以提升大型數據庫（LLM）的訓練。核心處理器（CPU）亦為投資範疇中的「感知與分析科技」，CPU大廠英特爾（Intel）仍然是市場領導者，超微半導體（AMD）近年來市占率也明顯增加。

瑞士百達資產管理年度展望即將半導體和半導體設備商視為生成式AI的主要受惠者。半導體製造設備商營收在去年突破1,000億美元，創下歷史新高，近期市值破兆的輝達正是實例，替像是 ChatGPT 的AI運算提供動力，此類晶片現在占輝達營收的一半以上。

另外，百達機器人科技策略投資範疇中重視「自動化」，Anjali指出設計高端晶片需要花費數億美元，如今已可透過電子設計自動化（EDA）工具生產，新思科技（Synopsys）即推出了一套完整的EDA工具AI套組，設計了200多個新晶片。

將AI融入產品中的軟體公司，將享有競爭優勢。微軟的AI助手GitHub Copilot是目前所有AI軟體中規模最大的例子，微軟指出開發人員運用效率更高，編寫時間縮短了55％。

百達-機器人科技策略投資範疇中的消費與服務應用領域將會因生成式AI受惠。

百達投顧表示，百達機器人科技策略主要投資於智慧科技、自動化與消費服務應用領域，隨著AI躍升明日之星，AI將在未來十年顛覆商業模式、提高營運效率並創造戰略差異化，機器人科技潛力無限。