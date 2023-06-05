經濟數據轉佳 印度基金帶勁

印度經濟回穩，近期外資明顯回補印度股票，買超金額帶動印度股市回穩。因印度具備中長期上漲的基本面，法人持續看好印股後市。

PGIM保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，印度製造業受惠於新訂單與生產分項的改善，4月PMI由前期的56.4升至57.2，來到4個月的高點且調查4月份出口訂單亦有改善的跡象。服務業方面，4月也出現大幅成長，從57.8一口氣跳升至62，出現13年最大升幅，隨著原物料價格放緩與服務業主導成長，有利於支持印度未來一年經濟前景穩定的看法。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度企業獲利今年財報數據亮眼、製造業及服務業PMI數據明顯擴張，重拾向上動能，尤其是在利多政策支持以及大宗商品價格緩和之際，印度政府預估今明兩年將維持快速成長的態勢，因具人口紅利優勢，在疫情復甦之路，也相較其他國家來得強勁，信用貸款金額也持續擴張，消費者信心已逐步回升至接近疫情前的水準，自今年3月以來吸引外資回流，而股市走勢也相對強勁。

群益印度中小基金經理人林光佑進一步表示，基本面而言印度仍維持在相對強勁的水準，製造業PMI指數已連續22個月維持在50榮枯線之上，製造商對於未來景氣的看法，也從3月份的相對低點回升，企業財報方面，市場仍預估最新一季的EPS增長率可達雙位數水準，且在通膨回落之下，企業利潤率也有所改善，整體來看，在基本面與獲利面皆穩健下，仍有助支持印度股市維持多頭格局。

由於印度經濟回穩，張世東說，近期外資明顯回補印度股市，買超金額僅次於東北亞雙雄市場，帶動印度股市回穩，印度溢價已改善且市場對於印度股市成長力道報以雙位數期待，預料印度仍具備中長期上漲的基本面。

林庭樟也說，在大陸生產成本、環保意識提高等因素，讓國際大廠漸漸地遷出大陸，進駐東協國家，而印度則在人口優勢、政策激勵之下，有望成為下個世界工廠，如此一來，一旦人均所得提高，印度內需消費動能相當值得期待。