科技股凌厲 高股息ETF跟漲

美國大型科技股自從去年底出現明顯反彈，加上ChatGPT上線後證明AI的技術成熟，近期表現受到市場關注。然台灣景氣連續藍燈，總體經濟對於股市的影響仍不可忽視。法人建議，投資人想要掌握科技股的成長，若也希望同時降低投組波動，不妨透過科技股占比較高的高股息ETF，達到分散布局同時也參與科技股成長。

台股近期漲勢凶猛，台股高股息ETF漲勢也不可小覷。其中又以6月份將首次配息的大華優利高填息30ETF表現最為亮眼。統計至5月31日收盤，今年以來漲幅已突破2成。

大華優利高填息30ETF經理人鄭翰紘表示，近期表現強勢的電子股族群包含具備高股息特質的電腦及周邊設備族群，且目前正在進行的台北國際電腦展，持續聚焦於AI、PC/NB、顯卡族群以及伺服器供應鏈等，可預測在庫存調整結束後，台股後市成長動能可期。

觀察大華優利高填息30 ETF的成分股，不僅科技股在前十大成分股占多數，全部30檔成分股中，科技產業的占比將近7成。加上去年掛牌時間恰巧搭上補漲列車，今年以來表現亮眼，漲幅已超過2成。另外，受益人破百萬、規模破2,000億元的「新國民ETF」國泰永續高股息ETF所追蹤之標的指數新增成分股為緯創（3231）、日月光投控（3711）二檔也是科技股。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑分析，國泰永續高股息ETF可獲得百萬以上投資人支持，主要因為其核心選股理念，包含對ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準，提供了投資人長期較安全、波動度較小的投資選擇。

展望後市，市場焦點可能從產業亮點轉往景氣評析，也是投資人可留意的動向，現階段建議以熱門題材族群與較具防禦性的高股息族群並重的方向進行布局。