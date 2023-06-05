科技推陳出新 台股基金有潛力

美國債限法案獲眾議院通過，投資人預估美國有望避免債務違約，加上兩位聯準會官員表示傾向在本月決策會議維持利率不動，鴿派言論釋出，市場風險偏好改善，6月1日標普與那指同創2022年8月以來的收盤新高，目前加權指數維持在5日均線之上，盤面仍為多方優勢，加上近期股東會、電腦展等題材加持下，投信法人推估，後續仍有蓄勢上攻的機會。

第二季以來至6月1日，台灣加權指數上漲了4.06％，136檔國內投資股票型基金平均報酬率達6.4％，觀察前十名基金表現，冠、亞軍日盛新台商基金與日盛台灣永續成長股息基金報酬率分別為20.89％、20.7％，超越大盤達5倍之多，表現相當犀利。經濟面雖然位於打底階段，然AI新科技應用推陳出新，挹注台股成長動能，建議可透過台股基金掌握後市投資機會。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台股這波在AI帶動下，科技類股迎來一片漲聲，指數突破反彈新高，隨著電子產業下游的面板、PC、NB景氣陸續復甦，部分產業最快於下半年落底，選股重於選市，可觀察基本面佳、具業績題材及產業進入旺季等族群。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，美國債限協商在參、眾議院通過，可預期此對於股市的影響性將降低，加上兩位Fed官員鴿派談話，因此6月1日芝商所FedWatch工具顯示，預測Fed6月決策會議維持利率在5％至5.25％、不升息的機率再升至近8成水準，可望支撐股市表現。在產業方面，持續關注AI伺服器供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群表現。

群益長安基金經理人王耀龍則表示，台股在下半年可望伴隨利差收窄，貨幣政策轉寬鬆，預期指數短期維持區間整理格局，下半年預期美國降息，帶動成長股回升行情。出口年增率可望在第四季轉正，內需目前仍為23年成長的重心所在，預估台灣整體GDP維持成長趨勢。

王耀隆認為，整體而言，仍看好台股盤勢反覆震盪築底後仍呈現向上格局；選股方面，建議仍以明年有成長性的產業為首選，包括AI、伺服器、散熱、航太、軍工、風電、電子紙等相關類股。