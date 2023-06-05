AI熱潮加持 A股供應鏈漲聲響

全球近來因NVIDIA帶起AI熱潮，科技類股跟著水漲船高，投信法人表示，提到科技產業投資，往往會想到台股或美股，事實上，A股的AI概念股近期也是漲勢凌厲，且不少大陸重量級企業都紛紛跨入AI領域，包括百度、騰訊已在生成式人工智慧（AIGC）領域有所布局，而AI上中下游的硬體、演算、應用商機在大陸更是百花齊放，預期這波AI浪潮將有利A股加速脫離震盪打底區間，重回成長軌道。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，隨著NVIDIA開發者大會（GTC）和微軟遊戲開發者大會（GDC）相繼召開，AIGC顛覆傳統遊戲開發，塑造全新遊戲體驗，提高用戶付費頻率以及實現潛在增收，目前中國的遊戲產業已率先運用AIGC來提升玩家體驗，進而擴大市占與獲利。AIGC不僅能有效降低成本，更可以大幅提升遊戲的內容豐富度、強化交互性，並深入滲透進遊戲開發各環節，在遊戲資產生成上，AIGC能達到內容更新優化、遊戲運營、管理等各領域的應用，並逐步實現降本增效。

法人表示，目前能夠實現遊戲中語音、圖像、文字等多種資訊的智慧識別與處理的多模態AIGC應用正在快速進步，帶動遊戲在玩法、劇情的自由度和多樣性出現顯著提升，有利於提高用戶的付費頻次和付費深度。

除了遊戲之外，包括AI硬體、雲端算力、伺服器、演算法等，都將在A股市場遍地開花，許智洋表示，目前A股除了有疫後釋放超額消費的消費類股成長動能，再加上這波全球AI類股強彈趨勢，有利於加速帶動陸股脫離震盪打底區間，轉而重回成長軌道，建議投資人透過分批布局方式，優先持有大型龍頭股陸股資產，搭上未來的成長行情。

富蘭克林華美投信中國A股團隊認為，中國投資價值浮現，長線投資策略看好包括一、核心消費：開門紅確定的白酒、週期即將見底的豬企、疫後復甦的可選消費等；二、科技類：AI、數據中心、半導體等；三、尋找投資價值浮現的新能源概念股標的。