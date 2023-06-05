AI雙雄吸睛 科技基金績效靚

據4月底基金月報，前十大持股中持有AI雙雄─輝達及超微半導體的境內主動式基金，總共有15檔，其中持股比例最高的前十大基金，清一色為科技相關主題，有六檔基金持股比例在1成以上。這些持有AI雙雄比率較高的基金，短期績效相對突出，也因此推升基金規模，成為近期基金投資的人氣焦點。

投信法人分析指出，AI浪潮漲勢未歇，輝達市值於5月30日盤中首次突破1兆美元大關，帶動科技股揚眉吐氣。法人表示，今年來輝達股價漲幅達到180.2％，並創下歷史新高。在輝達股價高歌猛進之後，下一個受到市場期待的AI股將是同為處理器龍頭的超微半導體。輝達股價保持強勢，加上市場對超微半導體落後補漲的期待，使AI概念股成為今年股市投資主軸。

檢視目前投信基金中持有AI雙雄的基金，持股最多的統一全球新科技基金，對AI雙雄的總持股比例達到17.33％，近一月報酬率約16％，三年報酬率更是超過4成，也是少數規模在40億以上的科技股基金。另外，持股達15％的翰亞美國高科技基金近月報酬達20％，是科技基金中近月來績效表現最佳者。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，市場預期半導體產業將在今年上半年落底，加上聯準會升息進入尾聲階段，使科技股評價修正壓力大幅減緩，推動半導體類股從去年底率先反彈，今年來AI火爆現象更為科技股表現增添新的動能。

郭智偉表示，日前輝達公布的財測結果亮眼，印證市場對半導體產業下半年將復甦，並重回成長軌道的預期。相對於幾年前的元宇宙行情，AI技術已發展七年多，應用基礎及產業成熟度較高。其中，生成式AI應用的普及，使AI的成長趨勢更為明確，也讓AI概念股不只具備題材性，還有業績帶來的基本面轉換。目前AI浪潮也形成了各科技公司間的軍備競賽，為AI成長趨勢增添可持續性。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，人工智慧等題材再度受關注，帶動近期全球科技股的表現走強，同時，生成式人工智慧也將為超大型科技公司帶來可觀的前景，未來三年有望擴大與標普500指數平均值的差異，換言之，科技族群將拉大與其他族群的差距，後市行情也值得期待，人工智慧應用已勢在必行，在此結構性的長期需求成長趨勢下，投資人可布局以美國科技為題的主動型基金。