台股ETF受益人連三周下滑 00919周周增

根據6月2日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人連續三周下滑，最新一周下滑16,006人，是今年以來第四次呈現負成長，不過，有較上周趨穩，統計今年來還是增加432,663人，總受益人來到4,588,821人。

進一步觀察，上周受益人逆勢維持增加的有14檔，以周成長率來看，00919群益台灣精選高息ETF一周成長9.99％表現最佳，持續維持自2月以來受益人周周增加的人氣台股ETF，由於00919在6月1日公告6月即將配息，年化配息率高達11％為今年以來台股ETF的配息王，吸引了存股族的目光，成交量也放大到周均張1.6萬張。00919除息日為6月16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日為6月15日，有興趣的存股族投資人可多留意。

據了解，00919有平準金機制，ETF的配息機制是「成分股的現金股息」+「可分配的資本利得」+「收益平準金制度」。平準金機制在於，就算之後若因為第一次配息公告亮眼而造成規模放大，也不會影響後續配息的表現，有助於配息的穩定性。進一步觀察00919最主要的成分股現金股息部分，以5月底最新前十大成分股的現金股利率簡單平均達14.27％，因此，全年預估年化配息率也值得投資人持續期待。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，近期Nvidia AI熱潮驅動美、台科技股顯著反彈，此破壞式創新可望持續帶動廠商規格升級，2024年消費電子應用也有望恢復正成長，電子業中長期正向看待，外資期現貨偏多操作，融資金額受到股市上漲帶動信心也增加至1,800多億元，除權息旺季則有股利資金回流，選股上可挑選有題材、訂單明確、第二季財報佳之標的。

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