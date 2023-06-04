債券ETF買氣燙 美債最搶手

歷經去年激進式升息後，通膨壓力有所減緩，各界預期升息循環將邁入尾聲，預示債券投資甜蜜點來臨，不過同時經濟衰退的前景也受到市場關注，加上近期歐美銀行業事件也令市場避險情緒增溫，使得高評級債券又更加受到矚目。觀察投信發行之債券ETF買氣也能窺知，以5月以來的受益人數變化幅度來看，人數增幅最大的前十強產品，皆為長天期美債ETF、投資級產業債ETF以及高評級公司債ETF。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，隨通膨受控，今年來美國聯準會升息已不像去年積極，市場預估升息循環可望告終，而觀察前一次聯準會停止緊縮後各債種走勢，可發現長天期美債表現亮眼，後一年累積漲幅接近16％，主因其存續期間常，對利率較為敏感，故反彈幅度將較短天期美債更為可觀，在歷經本波聯準會強勢升息後，隨著利率風險回落，以相對位置來看，殖利率仍接近10年高位水準，提供甜蜜進場點。

就美國長天期公債的資產特性來看，長天期美債由於需求量大，市場流動性相對充裕，且資產安全性高，信用評等佳，利息償付無虞，在現階段經濟緩前景仍持續受到關注的環境下，長天期美債不失為訴求穩健收益配置。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄表示，今年來全球景氣面臨逆風，美國多數產業企業獲利呈現衰退，但電信業獲利反而逆勢成長，有助企業現金流保持穩定。此外，隨著全球邁向物流網時代，5G發展勢不可擋，也令電信產業之營運與投資前景值得期待。整體來看，基於電信業收入穩健，由龍頭電信商發行的債券信評高，以指數來看，收益水準近5.4％，勝過一般投資級公司債，建議投資人不妨趁勢透過投資級電信債ETF來布局。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，根據美銀最新調查顯示，美債投資人目前最擔心的市場風險仍是經濟衰退，即便投資人對衰退仍有隱憂，但從利差變動來看，市場對於經濟衰退的擔憂並不明顯，近期則是因美債利率走高，影響美企業債震盪回跌。後續聯準會仍可能進一步升息，加上即將到來的美國債務上限議題等，推升美債利率短期揚升，對投資級債不啻為分批布局機會。

黃相慈指出，美國近期總經數據好壞參半，然整體財報公布結果優於預期，預期下半企業基本面將逐步好轉，投資級債市有望率先受惠；另外，美國第一季GDP及耐久財顯示消費動能有撐，作為政策指標的PCE更突顯通膨回落速度不如預期，利率期貨反映市場正在推遲對首次降息的時點預估，因此建議不妨趁近期債市殖利率再度回彈走高時，把握布局高評等投資級債的機會。