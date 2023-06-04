ESG當道 永續基金規模續增

受到升息、通膨壓力以及經濟衰退擔憂的影響，今年第一季全球永續基金吸引290億美元的資金流入，低於去年第四季的377億美元。不過，投信法人表示，股市在今年第一季表現強勁，因此全球永續基金資產管理規模從去年第四季的2.55兆美元，成長7.5％至今年第一季的2.74兆美元，資產管理規模連續第二季上漲，7.5％的成長率也高於全球基金市場的4％。

匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人魏筱倫表示，Google搜尋ESG熱度不減，近五年仍呈現上升趨勢，顯示投資人對於ESG關注度持續增溫。在ESG基金方面，今年第一季全球ESG債券基金持續吸引資金流入，其中ESG股票基金資金近四年來均穩定呈現淨資金流入；相比之下，非ESG股票基金則四年中有三年資金淨流出。整體來說，在ESG浪潮不減之下，全球ESG基金占比逐步提升，目前約為6.5％，其中歐洲仍占據ESG基金的資產管理規模的最大宗，股票則為ESG基金中資產類別占比最大。

魏筱倫說，近期短期市場變化大，惟中長期趨勢已經浮現，永續發展投資受到各國央行、民間企業，以及政府開發項目大力推動，將有持續成長動能，也正是投資市場的大方向。她強調，近期銀行業風險事件預計會導致西方國家的銀行收緊貸款標準，增加經濟陷入衰退的可能性。然而，私營企業的資產負債狀況穩健，預計經濟不會嚴重衰退。預期未來6至12個月市況將會波動，經濟消息雜亂紛陳，加上央行官員依賴數據作出決策，預期市場勢必進一步動盪。因此，採取防禦性資產配置，且債多於股的多元資產配置是明智之舉。

群益台灣ESG低碳50ETF基金經理人洪祥益表示，在所有ESG基金當中，以對抗氣候變遷為主題，也就是低碳相關主題的基金，資金淨流入量明顯超過其他ESG主題的基金，ESG是全球投資的熱點，而「低碳」在ESG投資當中更是重點中的重點！現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳，因此「低碳等於訂單」。