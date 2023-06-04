21檔海外股票基金 績效旺

近一年來全球市場歷經大幅震盪，但美股大舉反彈，指數再度回到去年5月底時的相對位置，統計顯示，S&P500指數近一年來回到平盤約1.77％漲幅，但同期間科技、消費、醫療等類股領先反映，不少海外型股票基金績效已搶先超車大盤，甚至創造雙位數報酬。

根據投信投顧公會資料，投信發行海外股票基金共204檔，其中去年6月以來表現超越美股S&P500，且報酬率逾1成基金共21檔，排名居前的幾乎都是產業型基金，包括醫療生化、科技、雲端、品牌等。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，醫療產業第一季營收及獲利成長整體表現超越市場平均，因受到去年疫苗及藥品銷售金額仍高影響，基期偏高，相對成長率受到壓抑，預料今年計算基礎將開始回復正常，更有利產業成長性。

且FDA逐漸將審核資源投入新藥核准，預期未來幾年銷售成長的帶動，醫療產業將可有更明顯業績獲利成長。

科技產業方面，瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，受惠輝達（NVIDIA）財報及展望均優於預期，人工智慧等題材再度受關注，帶動近期全球科技股的表現走強，同時生成式人工智慧，也將為超大型科技公司帶來可觀的前景，未來三年有望擴大與標普500指數平均值的差異；即科技族群將拉大與其他族群的差距，後市行情值得期待，人工智慧應用已勢在必行，長期需求成長趨勢強勁，可布局美國科技為題的主動型基金。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮認為，今年以來科技族群受惠生成式AI趨勢商機大爆發，相關主題概念股蔚為主流，包括Alphabet、微軟等軟體巨擘，NVIDIA與AMD等硬體大廠，近兩周皆有強勢表現。隨著生成式AI景氣能見度提升，背後也帶動一波硬體升級換新潮。

科技族群除生成式AI驅動，辦公室軟體自動化的長線趨勢及其背後代表的新需求生成，也形成相關族群的一大支撐，相關族群受惠成長力道回復，近期表現也相當值得關注。展望後市，在減產加速庫存去化帶動下，記憶體族群可望成為另一個關注焦點。