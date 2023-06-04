布局日本多重資產基金 正是好時機

日本解除邊境管制後，旅遊復甦行情啟動。在疫情後觀光潮湧現、帶動內需消費動能可望進一步推升日股後市的表現，國內個人消費受到旅遊需求復甦和汽車供應限制放鬆的支撐，日本整體經濟仍可呈現成長，現在透過日本多重資產基金投資相對便宜的日本市場，即有機會參與日本內需復甦財。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本觀光局數據來看，今年4月訪日外國人單月突破190萬人，為去年10月邊境管制解除後新高；國內經濟活動全面恢復正常，有利核心消費類股受惠入境及國內消費強勁持續走強，看好的類股包括「全國旅行支持」計劃繼續支撐服務消費類股走強；而電力設備類股則可望在久違的電價調整後帶動股價表現。

另外，半導體庫存調整接近底部，下半年市況好轉，相關半導體設備類股未來可期，日本為半導體設備強勁大國，相關公司表現強勢。

日本的企業業績穩健，個別特定的利多題材頗多，建議透過日本多重資產基金進可攻、退可守，布局這波日本景氣復甦。

TAROBO大拇哥投顧認為，隨著日本企業基本面的改善和走出長期通縮的環境，加上沒有通膨過高的擔憂，日本可以維持相對溫和寬鬆的貨幣政策，這些因素都有利於企業經營，然而，需要注意今年市場仍然關注歐美衰退的風險，一旦出現風險性事件，歐美股市修正，日股也難以倖免。

瀚亞投資－日本動力股票基金研究團隊表示，日本股市是全球第三大證券交易所，上市公司超過2,000家，過去10年來日股每股盈餘增長表現領先其他已開發市場，卻是最受忽視、低估及持倉最低的市場之一。

此外，日本超過50％的公司股價淨值比（P/B）小於1倍，比例高於歐股、新興市場及美股，顯示日股存在許多潛力標的，成為外資回頭擁抱的首要目標。