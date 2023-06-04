台股ETF除息秀 年化配息率最高逾11%

上市櫃公司股東會旺季召開之際，彙整各ETF基金公告統計，6月共有30檔ETF基金將進行配息，其中七檔是台股ETF基金，除息日分布在6月16至21日之間。以6月2日收盤價計算，有四檔預估年化配息率逾5％，其中以群益台灣精選高息ETF的11.1％最高。

市場專家表示，高息ETF基金因配息率誘人，近期吸引大量買盤進駐，最近一周成交量達萬張以上的ETF基金，幾乎全由台股高息ETF基金包辦，預料高人氣隨進入配息旺季將持續增溫。

進一步分析6月配息的各類ETF基金，海外債券ETF高達21檔，有六檔年化配息率超過5％，表現不輸台股高息ETF基金，另外有11檔債券ETF年化配息率超過4％；此外，也有兩檔海外股票ETF基金公告配息，其中採季配的復華富時不動產ETF基金，上季年化配息超過10％，這次也可望配到11.78％，成為6月配息率最佳的ETF基金。

而近期買氣增溫的台股ETF基金，6月則有七檔將進行配息，其中00919群益台灣精選高息ETF釋出年化配息率高達11.29％的消息後，吸引大量買盤進駐，連兩天成交量創新高，2日單日成交量達46,120張，僅次於元大台灣50反1、國泰永續高股息。進一步觀察，近一周台股ETF規模正成長、成交量萬張以上者，計有群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、元大高股息、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體、國泰永續高股息等熱門ETF，其中群益台灣精選高息ETF規模成長24.94％最高，凸顯高息魅力難擋，此類型ETF已成當前市場主流。

至於其他的6月配息的台股ETF基金的配息率，包括兆豐龍頭等權重、凱基優選高股息30、元大台灣高息低波等都在6％以上，其餘三檔也有3％以上的表現。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，該基金5月底換股完成後，持有部位以科技股約7成比重最高，可直接受惠AI產業商機。只要企業營收、獲利表現穩定，配息後容易填息，會填息的高殖利率股最受到市場青睞。

（相關新聞見A3）

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