AI助攻 生醫基金水漲船高

AI效應蔓延各產業，法人預期AI也會翻轉醫療產業生態，並讓AI生醫前景出現新氣象，與科技基金績效相比，今年生醫基金績效差強人意，但專注AI精準標的生醫基金，也隨AI股股價水漲船高，今年來有較突出的表現，法人表示，此現象可能也會影響到未來其他基金經理人擇股方向。

對於生醫產業後市，市場對貨幣緊縮壓力逐漸放緩的樂觀預期，加上先前影響市場氛圍的美國區域銀行流動性問題獲得解決，股市評價有所恢復。第一金全球AI也翻轉醫療產業生態，讓生醫前景更亮眼，精準醫療基金經理人常李奕翰指出，現階段全球景氣下行方向不變，股市波動仍在，但醫療族群受到的影響相對輕微，目前市場對美股獲利年增率探底的時間，已經延後到第二季，財報發布時間落在第三季，因此對整體股市的看法仍偏保守，在股市波動期間，醫療等防禦性標的股價相對較能維持投資組合定度。

從產業消息觀察，常李奕翰分析，受惠直覺外科、西方製藥、美敦力等醫療龍頭公司財報優於預期，在財報會議當中，多家公司強調醫療行為不再受到流行疫情影響，用藥、醫療、大型手術等需求將恢復疫情前水準，相關利多消息也帶動精準醫療產業相關個股的漲勢，龍頭廠商發布財報，搭配新藥實驗解盲、併購消息等。研判今年醫療相關個股後市，可望呈現區間震盪向上格局，及近期國際ETF資金也回流健康醫療相關產業現象。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐強調，美國升息對生技或生醫股評價的負面影響已進入尾聲，未來相關產業將會回歸基本面，由於今年生技及生醫產業有許多值得期待的重磅藥物及新藥解盲數據公布，因此，中長期看好相關產業的研發動能會重新成為股價上升的驅動力。

尤其中小型生技股指數在第一季底已開始築底，預期在利率見頂，購併交易熱度即將回升，進而即可帶動相關股票的投資氣氛。