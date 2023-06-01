智慧聯網電動車基金 搭熱潮

統計顯示，去年全球電動車市場達到近1,100萬輛，滲透率為14％，前三大市場市占分別為大陸63.6％、歐洲24％及美國9.2％。投信法人表示，各國透過政策措施推進電動車發展，相關供應鏈前景看好，驅動電動車行駛關鍵要素的電力，也是各國政策重點，建議透過結合電動車與電力題材為主軸的智慧聯網電動車基金來參與，一舉掌握全球雙電商機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，全球電動車銷量持續增加，帶動相關供應鏈發展，軟硬體投資亮點多，包括馬達與電控、車用晶片、充電樁、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車等。區域來看，美國、大陸與歐洲都具備相關投資亮點，美國扮演全球電動車發展領頭羊，大陸不僅是全球最大電動車市場，也是最大的電動車工廠，國際電動車大廠相繼設廠，擁有全球最大電動車電池供應商，前景值得留意。

洪玉婷指出，美國再生能源發電量已在前年首次超過核電，去年也持續超越煤炭，全球預估至2025年，全球太陽能新增裝機容量將逐年攀升；美國能源署EIA更預測，未來幾十年以風力與太陽能為主的再生能源與存儲技術，將持續發展並成為居主導地位的電力供應來源，相關類股也是不容忽視的板塊，建議透過同時布局電動車與多元電力的雙電基金參與，一次掌握全球雙電大趨勢。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔認為，近年美國電動車穿透率因通膨削減法案高額補貼而快速上升，帶動電動車電池市占率的變化，電動車廠為符合補貼細節，開始聯合主要日、韓、中電池業者赴美設立電池廠，預估到2025年，美國本地生產電池成本將低於自大陸進口，進而帶動整體電池產業鏈生態改變，並創造新一波商機。

楊博翔分析，電池占電動車成本近4成之多，為供應鏈中最關鍵零組件，美國透過購車補貼細則，提高廠商在供應鏈調整上的誘因，將產線拉回北美，並確保電池原料來自自由貿易協定（FTA）國家，藉此重掌關鍵供應鏈不受他國制肘。