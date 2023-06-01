四原因 法人看好非投資級債

資金近期持續流入債市，據EPFR Gobal資料顯示，債市連九周買超，其中非投資等級債卻連三周賣超，但仍有法人持續看好非投資級債，認為好標的仍會有好報酬率。

法人看好非投資級債的四大原因，聯博投信表示，一是相對於過往信用循環周期尾聲，目前企業基本面較強勁；二是債券到期日延後，有助緩和殖利率攀升的衝擊；三是非投資等級債券的收益與報酬潛力可期；四是非投資等級債波動較股票低，有助分散風險，因此，依然可以關注非投資級債標的以及投入時機。

投資人不似過去喜歡非投資級債，主要擔心未來非投資級債違約率會升高，目前投資級債所給的報酬率已不低，可來到5％以上。針對違約率升高的問題，聯博投信指出，觀察目前非投資等級債券發債企業的基本面，確實有疲弱的跡象，但相對過去信用週期尾聲，現在的企業基本面仍較為強勁。非投資等級債券發債企業的財務體質目前相對健全，遠優於過去經濟放緩時期。資產負債表相對強勁，顯示在經濟放緩與需求降低的情況下，發債企業能夠抵擋更多壓力。

也有法人相對看好美國非投資級債。路博邁認為，美國非投資級債券的評價與殖利率，足以彌補目前相對溫和的違約前景，加上消費行為改變、企業庫存攀升及央行需兼顧金融穩定性與物價穩定性，種種因素可能會令通膨維持下行趨勢，進而使得緊縮政策出現鬆動。

路博邁強調，聚焦個別發債企業的信用基本面，評估在經濟軟著陸或衰退情境下可能出現的基本與悲觀情境，未來公布的總經數據與整體信用週期動態，可能會讓非投資級債券市場每日波動起伏，選債很重要，因此需要持續聚焦各產業的趨勢，及個別發債企業的非系統性風險，儘管市場對於經濟成長的高度不確定性、央行緊縮與近期銀行業的擔憂引發短期波動性，聚焦選債即可避開信用品質惡化企業，並在任何波動性的環境掌握投資機會。