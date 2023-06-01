五一長假告捷 陸股四大亮點現

大陸今年解封後的第一個「五一長假」黃金周，消費、旅遊數據表現亮眼，超過2019年同期的水平，帶出陸股四大投資亮點，包括解封效應、資金充裕、評價便宜與獲利成長，布局陸股基金後市可期。

匯豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，解封效應使大陸目前著重的消費推升第一季經濟成長，今年第一季GDP成長4.5％，優於去年第四季的2.9％與市場預估的4％。預期第二、三季的消費動能，將因基期較低而能維持高成長率，持續帶動整體經濟成長，預估今年GDP成長6％，遠高於美、歐、日主要經濟體及全球的經濟成長率。

其次資金面對A股也相對有利，3月人行出乎意料地調降存款準備率25個基本點後，政策面仍維持寬鬆格局。截至5月13日止，過去一年流入A股市場的資金累計達人民幣9,730億元，境內資金流入尤其明顯，有助於資金面的升溫。再以本益比來看，滬深300目前12個月前瞻本益比約在12.3倍左右，低於過去15年平均值的14.1倍；股價淨值比方面，目前A股12個月前瞻股價淨值比約在1.6倍，低於過去15年平均值的1.9倍，A股評價面相對低估。

觀察陸股獲利成長預估，今年A股整體企業成長將高達22.4％，滬深300雙位數盈餘成長預估，明顯高於美股、歐股、日股。匯豐投信強調，當聯準會升息循環進入尾聲的階段，依據過往升息末期經驗，從1989年以來的五次升息循環來看，A股在聯準會停止升息後三個月後平均上漲16％，建議可逢低布局。

群益華夏盛世基金經理人李忠翰認為，大陸4月製造業PMI指數回落到49.2，再度進入到衰退區間，但服務業受線下消費持續恢復，保持相對穩健。且經濟下行壓力大，政策以穩增長為主，加大經濟扶持力度，包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。今年出口與房地產偏弱預期，財政政策施力的重要性增加，看好受惠類股，包括成長確定性高的科技及消費長期看好。