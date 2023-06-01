雙優勢 Fallen Angel債有甜頭

美國非投資級債中的Fallen Angel債，擁有價格成長機會及違約率低雙優勢，報酬／風險比高達0.8，優於一般非投資等級債。投信法人分析，雖然美國企業盈餘下滑，但資產負債表仍相當健全，違約率不會大幅攀升，預估今年將有400億美元～500億美元的Fallen Angel債，增加投資機會，操作上建議彈性分批布局，分散市場波動風險。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，由於美國Fallen Angel指數整體平均信評為BB，且過去十年違約率僅0.62％，債息回收達成率較高，相較於一般美國非投資等級債指數平均信評為B，過去十年違約率1.51％，Fallen Angel債券長期收益率亦勝出一般美國非投資等級債。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，今年以來受惠於利率下降，科技非投資等級債券漲幅領先其他信用債券。統計至5月17日，美國科技非投資等級債券指數上漲4.2％，優於全球非投資等級債券指數的3.8％。市場普遍預期第三季開始進入降息循環，將帶動公債殖利率下滑，同時舒緩高利率的壓力，有助科技業的成長及獲利表現，並提振非投資等級債券發行市場信心，樂觀看待科技債後續表現。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦認為，雖然未來經濟有降溫風險，利差水準與違約率可能放寬或上行，成為最大隱憂，但在美國升息終點已見、降息起點可期，與具吸引力的殖利率水準下，預估將足以抵消利差與違約率的風險，帶來一定程度的投資機會，可趁機把握買點。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵強調，未來總體經濟仍有衰退可能，但市場風險情緒已明顯好轉，接下來的通膨走勢變化和就業市場情況，仍將是後續觀察貨幣政策走向的焦點。隨市場氣氛轉佳，資金開始重新回流到固定收益市場，帶動新興市場和非投資級企業發債復甦，預估市場環境漸趨穩定下，整體債市的收益率仍相對較政府公債為高，有望吸引資金持續流入。