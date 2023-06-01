三檔債券ETF熱 受益人數翻倍

升息進入尾聲，國人瘋買債券ETF，觀察近期債券ETF市場超夯，其中國泰20年美債ETF、中信美國公債20年ETF、元大美債20年ETF受益人數都暴增，今年至5月26日止受益人成長幅度驚人，分別成長1,009％、433％、141％，熱度持續升溫。

國泰投信表示，市場風險情緒變化快速，雖短期銀行業恐慌消退令避險情緒下降，但聯準會4月的高級貸款專員意見調查（SLOOS）顯示美國信貸環境仍在加大緊縮，當後續對景氣的壓力陸續顯現在經濟數據上時，景氣衰退的擔憂仍容易捲土重來。中長線來看，聯準會維持緊縮性貨幣政策下，美國景氣、通膨降溫趨勢不易改變，為債市帶來長投機會。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原分析，依照過去四次升息經驗，升息至頂峰時入手長天期投等債或美國公債，持有一年後的報酬可達雙位數，現在正是升息尾聲，也讓買點訊號燈亮起，於目前環境拉高債券持有比重，不但在高利率環境可享有相對高的息收，降息後還有望賺到價差。債券ETF鹹魚翻身，投資人每月收息外，更可用較低成本，獲得較高的防禦力。

元大投信指出，原以法人為主的債券ETF市場，在一般投資人間也掀起熱潮，去年第四季以來，規模、受益人數均翻倍成長。

除原型債券ETF熱潮，槓桿型美債正2ETF討論度亦明顯提升。國泰投信說明，主要投資於證券相關商品，如美債期貨，以達到標的指數單日正向2倍報酬的目標，優勢在於可快速取得曝險、放大收益；同時由於期貨工具為保證金交易，相較於原型債券ETF來說，美債正2 ETF直接承擔的匯率風險會較小，適合想精準掌握聯準會動向或總經數據公佈交易機會的積極型投資人，但因為槓桿特性波動亦較大，宜做為短期波段操作工具，並需善設停利停損價位。