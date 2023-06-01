AI當紅 半導體族群有潛力

科技類股近期迎來一片漲聲，隨著電子產業下游的面板、PC、NB景氣陸續復甦，投信法人認為，占台股市值近6成的半導體類股，最快於下半年產業落底，一般投資人若想掌握下波半導體景氣回春行情，不妨透過半導體相關標的分批布局。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，台灣半導體類股占台股權重近6成，隨全球科技產業長線受惠AI成長趨勢，預料由人工智慧掀起的高速運算、物聯網帶動的邊緣運算等商機、再加上電動車陸續週邊相關潔淨能源科技、都是未來半導體產業新成長動能。目前正進入產業景氣循環下的庫存調整週期，隨下游包括面板、個人電腦、筆電第二季景氣朝向復甦邁進，預料下半年半導體產業中，晶圓代工及部分IC設計包括消費、類比、網通等IC，將有望重啟成長動能。

群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志指出，半導體元件是現代科技應用的核心，台灣擁有完整的半導體產聚落，在晶圓代工、封測等領域更是全球領頭地位，半導體產業的毛利率更長期穩居台灣電子業第一，不僅是台灣經濟的護國群山，在產業投資上也是獲利神山。後市在雲端、AI、電動車、高階手機等需求帶動下，產業長期成長趨勢仍相當明確，且台灣半導體企業在國際市場上競爭能力強勁，投資前景持續看好，現階段雖因庫存調整拉回，但也使得長線買點浮現。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊強調，隨電動車產業走勢向上，台灣半導體市場具有優於全球市場的先進製程與特殊製程，相對適合提供全球車用電子產品需求，這也是有利台灣晶圓代工廠產能擴增的因素，有助推升企業獲利的增長空間。

台新2000高科技基金經理人沈建宏預期，受惠ChatGPT所帶動的AI創新科技風潮，台灣為半導體製造業重鎮，包含晶圓代工（先進製程）、半導體製造、部分IC設計公司均看好。