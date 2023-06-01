美科技股夯 定期定額最抗震

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）財報傲人，財測大幅超越市場預期，帶動美國科技股納斯達克指數再創高點，但股價大漲後恐波動加大，法人提醒，目前投資美國科技股宜採定期定額最佳。

安聯投信表示，隨美國大型股法說相繼登場，所釋出訊息都傳達出，對今年第二季或全年展望上，都相對偏重在AI主題，加上市場高度期待ChatGPT有望帶動生成式AI所掀起如AI Server的新應用，都成為近期支撐市場的新亮點。許多企業積極將AI技術結合在系統當中，進行資料和數據搜尋、甚至進一步執行特定運算、功能或程式代碼，從中訓練更具客製化、與特定業務、客戶互動的能力，持續帶動相關創新產業發展。

以圍繞生成式AI和 GPT 技術為例，考量訓練人工智慧模型的計算要求以及運行需求，AI基礎領域長期需求將保持強勁，並有更多應用程序來優化新應用；隨著軟體技術改善、升級，該領域未來潛力及機會正在快速成長，相關題材值得長期布局。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，儘管美國總體經濟擴張腳步放緩，但先前公布的美國科技股企業財報表現，多數優於預期，指標個股如NVIDIA、Microsoft等股價表現擺脫先前中小銀行倒閉利空及債務上限僵局的干擾，今年來漲幅多優於美股大盤。

有鑑於升息循環漸入尾聲，加上ChatGPT風潮席捲全球，各科技龍頭大廠紛紛投入資源於AI領域，預期將帶來龐大應用需求及投資商機，持續挹注科技產業動能，但建議目前宜定時定額方式，掌握中長期投資契機。

富蘭克林證券投顧認為，經這波反彈後，須慎防股市拉回風險，因美國景氣下行、下半年不排除可能出現溫和衰退，企業獲利及利潤率承壓，未來美股震盪仍大，待市場逐漸消化低迷的前景、獲利預測調整後，再搭配科技產業庫存調整預期在第三季可告一段落，屆時美股及科技股可望迎來轉機。