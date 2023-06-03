ETF選哪檔？2位存股達人曝秘笈

隨著台股熱度上升，ETF成為盤面亮點，同獲法人與散戶青睞，《今周刊》也專訪兩位達人，由他們親授ETF投資訣竅。

近兩年ETF正夯！觀察最受市場矚目的元大台灣五十（0050）與國泰永續高股息（00878），近一周日均成交金額來到19.5億元、10.8億元，也獲法人買超5.7萬張、6.2萬張，足見交投熱絡。

以存股見長的「大俠武林」認為，ETF很適合上班族，只要專心上班、專注本業，其他疑難雜症都不需要思考，交給ETF機制自動調節、汰弱留強，不要煩惱個股配置問題，很適合新進股市的投資者。

他挑選ETF的心法很簡單，就是同一期間的報酬率能否贏過大盤？至於要買市值型或高股息ETF，他也分享撇步。「投資人誤以為，買市值型ETF配息不如高股息ETF，似乎就不能享受生活。但我們可以手動配息。」例如元大台灣五十、富邦台五十（006208）配息較少，投資人其實可以手動配息，例如年初投資1千萬元，年終若漲到1080萬元，就可把80萬元的一半，以零股方式賣掉，拿來當生活費。

別陷股息迷思 要懂手動配息

每年賣掉市值成長的一半，拿來當生活費、手動配息，不一定要有高股息迷思，「雖然是比較俗氣的講法，重點是鈔票要成長。」高股息不見得年化報酬輸給大盤，手動配息不見得輸給高股息，總資產有上升才是重點，畢竟風水輪流轉，現在強的ETF，不代表未來永遠獨領風騷。

他認為，降低風險的方法就是不要一次「梭哈」（全押），否則資金卡在指數高檔，心情難免緊張，若定期定額，下跌也不會怕。他分享一則真實故事：「我們家大樓的管委會伯伯，之前想學長期投資，打算抱著股票五到十年不賣，但這有點太夢幻、不切實際。」

於是，他對伯伯說，先從定期定額○○五○開始，如果帳上獲利有1千元，就拿去買好吃的；下一次設定獲利兩千元，就拿去吃麻辣鍋。經過一段時間後，「現在已經設定如果獲利5萬元，想要出國旅行。在這過程中其實完全沒有教他任何東西，但伯伯在無形之中學會持股，而且因為現在目標是5萬元，還學會長期持有，因為獲利目標還沒滿足。」

他表示，一旦股息回買產生複利，持續執行定期定額、紀律布局，接下來可能就是設定10萬元、20萬元的目標。只要設定目標，逐漸加大持股和抱股的經驗，就會逐年累積，將一個投資人從短線帶領到長線。而且，投資方式愈簡單愈好！有時候看到很多人想減肥，但是方法、花招太多，其實真正能減肥成功的訣竅，就是那麼兩招。

與市場作對 低點買在衰退期

經濟系畢業的專欄作家游庭皓，則是因所學而了解股市與基本面的關係，「不能用半年來看待，要用好幾年的眼光。」他認為，投資其實只有三個原則：「買什麼？買多少？何時買？」

因為覺得個股風險較高，游庭皓將資金都投入ETF，至於買多少？則要取決於資產比例，他偏好市值型ETF，美股也以科技股作為配置方向。最重要的是何時買？則要看乖離與景氣收縮擴張。

他強調周期思惟，一個循環約3到4年，買在衰退期成本較低。例如今年是衰退年，去年各家財報都很好，但股價會提前6到9個月反映，股價的最低點早在去年10月就已出現，至於景氣最慘的時間就是現在，現在唯一的問題是復甦力道。「一個循環約3到4年，熊市一年內就會結束，其他兩、三年就是牛市。」他說。

乖離率代表當日股票收盤價和移動平均線的差距，可分析股價偏離的程度，乖離率愈大，代表股價將有修正偏離可能。

游庭皓表示，每年周乖離會有兩到三次來到零軸，用這種方式把平均價拉低，如此一來，不管熊市或牛市，成本永遠低於大盤，足以撐過熊市。投資人也可多加觀察景氣信號，或國家發展委員會統計的「領先指標（不含趨勢指數）」等。

游庭皓說，買進了被套牢很正常，因為也不確定熊市什麼時候結束，但只要買的時機都在低點，連起來就會低於指數平均走勢。為什麼不採取定期定額買進？游庭皓認為，定期定額會鈍化，沒有太大攤平在低檔的效果。他認為自己採取的做法，「就會導致我永遠都在跟市場對作，市場悲觀的時候我就買進，市場樂觀的時候我就保守。」

低點要買在衰退期，那麼高點呢？游庭皓說，「低點買進，但是高點沒有要賣出，就是長期持有。早年也會試著低買高賣，但後來發現，賣了還不是要再買回去！不如長期持有。」

（段詩潔）

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