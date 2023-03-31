聯詠配息37元 4檔ETF跟著吃香喝辣

面板驅動IC大廠聯詠股利分派決議每股配發現金股息37元，以今天收盤價431.5元計算，殖利率高達8.57％。網友點名4檔ETF受惠，其中聯詠分別高居00900（富邦特選台灣高股息30）、0056（元大高股息）第一大和第二大成分股。

去年受到庫存及面板報價影響，聯詠營收年減18.7％至1,099.5億元，稅後純益279.7億、年減28％，每股純益45.96元，董事會決議配發37元現金股息，和去年51.5元相比，減少14.5元。

聯詠開獎後，有網友狂讚「比預期的多」、「聯詠太香」、「真正的避風港」、「滷肉這麼大支，能從低點拉1倍以上」、「還有魚尾可吃」；但也有人認為「沒驚沒喜的配發率」、「八趴還好吧」、「都翻倍了…還要上車嗎」。

還有網友點出聯詠配息率高，有4檔ETF跟著受惠，除00900、0056外還有元大0050（元大台灣50）及00881（國泰台灣5G+）。其中以00900權重最高，持股比重佔6.18％，在0056中名列第2，權重4.16％。

聯詠今年前2月營收148.64億元，年減38.17％。聯詠預期，第1季營收將約222億至232億元，較去年第四季持平或微增；大尺寸面板驅動IC、系統單晶片及有機發光二極體（OLED）驅動IC產品表現較佳，銷售可望成長。

外資看好聯詠營運，推升股價強升走勢，先有摩根士丹利、花旗環球證券接連調升評等後，瑞信證券認為，不管是電視或是IT乃至於智慧手機需求增加，預期聯詠本季營收會到達財測上緣，至年底為止將出現「季季高」，將目標價調升至465元。

聯詠股價今開高走高，收盤大漲16.5元、以431.5元作收，外資買超2,101張、投信買超1,536張，自營商小賣231張。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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