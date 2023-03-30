市場未明朗 晨星：股票本益比恐再下修

法人圈對美股後市，有續看多、有的看法偏保守，根據晨星基金在近期報告中指出，儘管矽谷銀行可能不是一個系統性事件，並且可能暫時得到遏制，但情緒傳染的可能性仍然存在。代表市場訊息未明朗前，股票本益比有可能再下修。

晨星基金表示，自去年年底以來，因為S&P 500 指數上漲，使得該指數未來12個月本益比已從16.7倍上升至17.5倍，但今年每股盈利預測也下降了。對於矽谷銀行事件，樂觀者看法認為，其儲戶來源並不多元化，客戶是新創公司、創投和科技創業家，暴露於一個受到高利率重創的行業，儘管如此，一些緊張情緒仍將存在。

晨星基金指出，矽谷事件之後，市場意識到品質的重要性，存款流向已經讓大銀行受益而非小銀行，資金可能會從外圍銀行轉移到核心銀行，許多層面的不確定性都很高，包括聯準會和其他央行在權衡通膨和金融穩定之間作抉擇。預期在市場輪廓更加清晰之前，本益比可能更低。

路博邁近期報告也提醒，投資人仍應審慎看待股票，尤其是目前現金與短存續期資產的殖利率已攀升之際。

路博邁多元資產投資長Erik L. Knutzen認為，疫情爆發前的低通膨、低利率以及穩定低成長的環境有利於存續期較長的資產，例如大型科技類股與美國國庫券。但這一切已成為過去，眼前面臨的是更加僵固的結構性高通膨環境且央行態度傾向鷹派。

因此，投資人仍應審慎看待股票，尤其是目前現金與短存續期資產的殖利率已攀升。倘若當前循環開始轉向，必然是金融環境持續緊縮、經濟成長趨緩以及不確定性籠罩銀行體系所致。

Erik L. Knutzen說，審慎不等於什麼都不做，現在投資人應開始思考股票評價與信用利差要到何種水準，自己才願意進場承擔風險，並在循環轉向的過程中，從防禦性布局轉向中性配置，應結構性加強配置價值與品質因子，分散配置不同區域與市值大小的股票，而不是像過去一樣只對美國大型成長股情有獨鍾。