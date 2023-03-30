股債雙存 攻守兼備創雙盈

即將邁入第二季，升息尾聲讓全球景氣軟著陸的可能性增加，法人建議，投資人可透過「股債雙存」策略，強化資產的抗震性，增添「進可攻、退可守」優勢。

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示，整體來看聯準會對經濟展望與後續政策風向，仍將牽動全球股市走向，因此短線大幅震盪的格局仍難以避免。債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，投資組合納入債券資產，也有助於降低投組波動度，並提高風險報酬比。針對人生階段規劃，建議積極型投資人可配置股70％債30％；穩健型投資人股50％債50％；保守型投資人股45％債55％。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華分析，回顧歷史經驗，升息循環末段進場布局債市，往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會。根據過去升息循環尾聲到降息前，高信評債券表現通常最佳，觀察相關指數，美國長天期公債平均漲幅近2成、投資等級債平均漲幅達1成，故建議投資人可關注國泰20年美債ETF、國泰A級公司債ETF、國泰投資級公司債ETF等高信評債券ETF，具備較低波動度、較高殖利率之特性，在當前震盪的市況下攻守兼備。

股市方面，國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇指出，近期歐美製造業數據逐漸改善，電子業去庫存壓力逐漸減輕，以台灣PMI指數中的新訂單──客戶存貨觀察製造業庫存調整為例，2022年4月進入調整期後，已於今年2月首度轉正，暗示本次庫存調整接近尾聲，加上企業獲利下修同步趨緩，台灣經濟基本面可望於第一季落底後逐季好轉。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，債市聚焦存續期維持中性、聚焦優質評級的多元信用債等重點。首先雖因升息幅度與速度將遠低於去年，在通膨明顯回落前，聯準會也不一定會貿然降息，故債券存續期可維持於中性；其次因市場波動度仍偏高，多元配置有其必要，而高利率環境也將逐漸對企業償債能力帶來影響，故投資時宜聚焦企業體質較佳者，且以多元信用債方式追求收益，較為穩健。