利多給力 科技債券買點到

近期歐美銀行業爆發危機，市場恐慌情緒一度高漲，所幸監管機關迅速採取行動挹注流動性，支撐市場信心，免於再次引爆恐慌性賣壓，加上市場預期聯準會升息循環近尾聲，市場加大對下半年降息預期，使ICE科技非投資級債指數近一月上漲0.4％。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，由於新的科技應用問世、庫存調整即將結束，及科技債券較低違約率等利多因素加持，且流動性無虞及銀行基本面轉弱，資金將有機會流入因為利率緊縮導致修正的科技產業或債券資產，並帶動非投資等級債券價格上漲，現階段較佳的投資價值與機會浮現，提供投資人進場科技債市的好時機。

日盛團隊表示，目前利率環境相對於去年有所改善，並有助非投資等級債券等風險性資產價格回升。隨銀行業緊張局勢緩解，降低美國公債的避險需求，根據芝加哥期交所FedWatch統計，交易員預測美國聯準會（Fed）在5月3日會議再升息1碼至5％至5.25％區間的機率則約4成，美債殖利率大幅彈升，全球投資級債再因公債承壓，全球非投資級債受惠利差收斂而價漲。目前科技非投等債利差高於5年平均，殖利率為8.63％，也高於5年平均值，利差具吸引力，未來可望帶動利差進一步收斂。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件起因於高利率環境，對中小型企業或銀行不友善，甚至可能讓Fed重新思考利率決策，反而有可能讓金融市場因禍得福。另一方面，美國經濟表現強勁，2月ISM製造業指數自1月的47.4走升至47.7，新訂單指數自1月的42.5走升至47，在基本面穩健下，有利於企業的發債及買氣。

李怡慧認為，目前美國非投資等級債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局，鎖定未來報酬。操作上採取防禦型操作，因應市場大幅波動，建議配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健之企業的優先擔保債。