科技股Q4起飛 三領域有潛力

科技股市場超漲超跌習性，過度期待後的失望性賣壓出籠反而是買點。投信法人指出，預期下半年景氣相對較佳，且基期利多、策略調整見效及去庫存結束有望帶動獲利上修，若通膨下滑較快，消費動能回溫與資本支出加速，可推動科技股企業第四季至2024年展望優於預期。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，看好三大領域，電動車包含電池、自駕與零組件皆有表現機會；替代能源的節能、儲能仍為各產業增加營運效率的必要條件，財報季震盪已反應短期變數，逢低可留意；永續農場因農機需求穩健，農場議價力與精準農業訂價相對整體機產業更能抵禦通膨，食品研發及智慧科學等題材亦從底部復甦，長線成長性看好。

富達投信認為，科技業高成長紅利可期，就整體科技業發展來看，從1990年代個人伺服器需求、2000年網路快速拓展、到目前雲端技術及未來虛擬實境、人工智慧、區塊鏈等，持續有創新題材推陳出新，賦予科技產業長線持續成長動能。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐分析，目前市場仍舊處於調整期，短期內股市缺乏向上的動能，持續震盪整理機會較高；中期因通膨與經濟走緩，走緩程度仍需觀察就業市場的表現；長期展望當企業逐漸適應高利率環境且景氣循環常態化後，將帶來不錯的投資機會。因此，建議投資人專注在選擇具有長期競爭力的產業與企業。

瑞士百達資產管理資深產品經理Anjali Bastianpillai強調，今年有四大科技趨勢，包含未來10年顛覆商業模式的生成式AI、半導體產業鏈市值將突破1兆美元、軟體即服務（SaaS）成企業應用主力和科技業併購熱。軟體、半導體和半導體設備公司將是生成式AI的最大受益者，隨對運算、記憶和網路解決方案的需求增加，半導體需求也在成長。另產業鏈的重組也將成為一大趨勢，原本高度集中的半導體供應鏈將逐漸分散，以提高產業的整體韌性。