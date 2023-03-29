搭永續投資潮 ESG基金長線佳

經濟前景不明，全球股市短期可能持續震盪，但各國政府推出法案，全球法人、投資機構更將企業ESG評分視為投資指標參考依據。法人表示，ESG相關議題趨勢明確，當股市出現修正，預料兼顧對環境友善、奉獻社會、注重公司治理的企業，將有題材支撐，可趁機布局ESG基金搶長線商機。

永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳指出，自美國政府去年通過《降低通膨法案》，將有高達3,700億美元將用於降低碳排放的推廣，據專家估計，該法案將有助於降低美國的碳排放，相較2005年的碳排水準，預料至2030年可減少約40％碳排放，顯露了ESG減碳主題的龐大商機。

但ESG評鑑不僅僅只有碳排一項標準，還包括污染、水資源、企業管治、稅務透明等14項主題，還有300多道營運指標問題，全面評估企業的ESG評級，並與股利殖利率作為成分股加權因子，篩選高ESG評分、殖利率佳的優質企業。

安聯投信認為，根據安聯環球研究，全球經濟去碳化應該站在投資的角度，非成本角度思考，若進一步檢視影響去碳化趨勢的主要因素，包括人口變化、城市化程度提高以及原物料短缺。站在投資人角度，人工智慧、智慧能源和能源效率，以至水的供應及處理、糧食安全等方面的投資，都應將受惠於這些趨勢。

安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇分析，目前全球約五分之一的主要城市，已有7成電力來自潔淨能源，相關商機至2030年上看2兆美元，尤其全球潔淨能源需求快速攀升，相關基礎建設建造速度也跟著加快，以滿足更多元化的建設需求。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍強調，全球在減碳排相關技術及設備如碳捕捉，氫能源，替代能源，工業電氣化設備，低碳燃料，充電設備，智能電網等領域投資未來每年投資金額預估將達3兆美元。

在基礎建設及水資源相關領域投資部分，全球政府預估投資在提升輸水效率相關，智慧監測系統，水淨化處理及儲存，鐵路，公路，機場，電信通訊等基礎建設領域，未來每年全球投資金額預估將達3兆美元。