台灣多重資產型基金 穩中求勝

美國聯準會（Fed）升息1碼（1碼為0.25個百分點）符合預期，但強調今年不會降息，本次FOMC偏向鴿派升息論調，暗示今年很可能僅會再升息一次，升息循環應已近尾聲。就技術面而言，美元指數與美債脫鉤、顯見美元指數已先行對升息鈍化，有利股票與公司債等資產表現。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，觀察目前全球主要地區經濟表現，美國、歐洲、大陸近期所公布的製造業採購經理人指數（PMI）均有止跌回升現象，經濟衰退有望落底，且存貨指數向下，新訂單指數上揚，谷底即將過去，預期有望於第二季庫存調整告段落，台灣多重資產基金以波動風險較低的台灣可轉債及特別股為核心，且多頭與市場連動提升，是第二季震盪向上行情中穩健參與市場的優質標的。

日盛團隊表示，第二季投資策略上，看好台灣可轉債補漲機會，加上目前正值IPO發行旺季，投資策略上將以IPO新券為主，雙低（低溢價率、低價）為輔；台灣特別股持續在價值低估時期，內部投報率（IRR）達約7.5％、明顯高於票面利率的4％左右，將採分批低接策略；中長期大盤不看淡，可關注高息股投資，並維持一定的高息低波動標的布局。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，目前市場仍深受Fed動作所左右，3月升息是聯準會過去年以來的第九次，聯邦基準利率來到4.75％至5％區間，為2007年以來最高，期貨市場隱含基準利率最高為5.1％，換言之，美國可能剩1碼的升息空間，市場往往會提前反映停止升息氣氛而上揚。

展望第二季，謝夢蘭預期，美國通膨將明顯降速、下半年Fed結束升息循環、景氣好轉可期，加上大陸疫後消費持續發酵，短期金融事件演變成嚴重系統風險機會不高，股債皆有上漲機會，建議採多元資產布局策略，以掌握股價同步漲升行情，股債比可調整為65比35。