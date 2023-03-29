投資級債防禦強 進場時機到

時序進入第二季，市場預期升息接近尾聲，但不少投資機構提醒，經濟衰退的風險存在，第二季市場波動可能更明顯。瀚亞投資建議，布局納入防禦力較高的投資等級債券資產，可把握債券殖利率高於5％以上的時機進場，投資正報酬機率將大大提升。

根據過去30年、共五次美國停止升息的經驗顯示，當停止升息後，投資級債券是平均表現最好的債種；若在投資級債殖利率大於5％的階段（排除金融海嘯期間）進場投資，而進場後一年、二年、三年正報酬機率也上升至100％，即便加入金融海嘯期間，各期間正報酬機率也有9成。

瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊表示，統計自2000年以來迄今（2000年1月31日至2023年3月14日），美國投資級債殖利率高於5％的月份只占總期間的34％，而目前殖利率水準約在5.5％，投資機會點浮現。

保誠（美國）資產管理固定收益團隊投資組合經理Mark Redfearn指出，目前利率水準已經非常接近今年利率中位數的5.25％，今年可望迎接升息終點，不妨把握投資甜蜜點。

由於美國經濟增速放緩，投資前景仍存在不確定性。瀚亞投資強調，投資人若能把握殖利率5％以上的期間進場布局，則美國投資級公司債的正報酬機率更有顯著提升。